Bloquean instalaciones de Pemex en Nuevo León por gasolinazo

MONTERREY, N.L. (apro).- Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CNC) bloquearon esta mañana los centros de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los municipios conurbados de Santa Catarina y Cadereyta, en protesta por el incremento al precio de los combustibles.

En entrevista, Héctor Sánchez Moreno, comisario de la Policía Federal en el estado, informó que los activistas desalojaron de manera voluntaria los accesos a la empresa, por lo que no hubo detenidos. No obstante, Petróleos Mexicanos se reservó el derecho de presentar denuncia.

A las 9:30 de este lunes, con pancartas para protestar contra el gasolinaza, alrededor de 50 integrantes del CNC convocados por Gilberto Lozano se colocaron en la entrada de las instalaciones de Pemex en Santa Catarina.

Durante algunos minutos impidieron que aproximadamente 25 pipas ingresaran a los patios de la empresa, ante la mirada de elementos de la PF que seguían expectantes la manifestación de rechazo.

Al observar que los camiones no avanzaban, los agentes pidieron a Lozano que desbloqueara el paso, pero fue hasta las 12 horas cuando el fundador del CNC pidió a sus seguidores que dejaran libre el acceso y se dispersaran.

En entrevista, Lozano dijo que la intervención de los uniformados significó un acto de represión frente a la protesta pacífica para inconformarse con la disposición federal

“Decidimos retirarnos y de alguna forma reorganizarnos. No tenemos la suficiente gente, somos unas 150 personas y ellos nos superan en número, en armas y con una represión muy directa. Quisieron detenernos, pero el comandante Sánchez quiso reconsiderar y por eso nos juntamos otra vez para retirarnos”, subrayó.

Y advirtió que volverán a reunirse para planear otra manifestación con apego a la legalidad.

De acuerdo con el líder de la asociación, en la refinería de Cadereyta también fue bloqueado el acceso al centro de distribución, y a nivel nacional hubo tomas simbólicas de 32 instalaciones de Pemex.

Sobre la acción del CNC en Santa Catarina, el comisario de la PF en Nuevo León sostuvo que la inconformidad se resolvió a través del diálogo.

“Estas personas hicieron una manifestación pacífica aquí afuera y se les exhortó para que lo hicieran de tal manera. Trataron de interrumpir alguna circulación, se les exhortó que no lo hicieran, accedieron y ya está todo tranquilo. No hubo detenidos porque declinaron de su actitud, no se consumó el delito y la empresa se reserva el derecho de denunciar, toda vez que no se tipificó tal delito”, comentó Sánchez Moreno.

Ayer, los mismos integrantes del CNC efectuaron bloqueos en menos de una decena de gasolineras de la zona metropolitana, con el mismo objetivo de protestar contra el alza en los precios d elas gasolinas y el diesel.