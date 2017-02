Niega Semar detención de cinco policías de Aquila

AQUILA, Mich. (apro).- Policías de este municipio aseguraron que la madrugada del domingo cinco compañeros fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Sin embargo, la dependencia federal negó que su personal realizara algún arresto en la zona.

Tras los hechos, más de 2 mil nahuas de la comunidad indígena de Santa María de Ostula bloquearon un tramo carretero del crucero Las Brisas para exigir la liberación de los uniformados.

Los manifestantes informaron que el bloqueo será indefinido e impedirá totalmente la circulación de vehículos “hasta que aparezcan nuestros compañeros que cuidan al municipio de la delincuencia organizada”.

Los colegas de los policías capturados precisaron que éstos fueron aprehendidos en pleno centro de la comunidad aquilense de Tizupan, y vieron cuando un grupo de elementos de la Marina se los llevó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Juan Bernardo Corona, señaló a la prensa que habló con gente de la Semar y ésta negó que hubiera realizado alguna detención.

“Queremos tener claridad sobre quiénes fueron los que privaron de la libertad a los compañeros policías, estamos a la espera de que nos den el dato concreto, pero efectivamente se suscitó el hecho”, apuntó.

Añadió: “Lo que queremos saber es perfectamente quién (se los llevó). Nos comentaban que habían sido detenidos por elementos de la Armada, me comuniqué con el responsable de la Zona Naval para revisar si había algún requerimiento y me dijeron que no, que ellos no habían sido”.

De acuerdo con Corona, después de recibir la noticia ordenó un operativo en la región para buscar a los agentes. “Lo que sí quiero decir es que desde el primer momento nos dimos a la tarea de atender (el hecho). Mandamos personal para que ‘peine’ la zona. Ya establecimos recorridos con Sedena (Secretaría de la defensa Nacional) y con Semar”.