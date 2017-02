Morena y periodistas de Campeche acusan a Moreno Cárdenas por amenazas en internet

CAMPECHE, Camp. (apro).- Directivos del partido Morena, que junto con otros políticos, medios de comunicación y periodistas fueron exhibidos el pasado fin de semana como “enemigos de Campeche” –por presuntas amanuenses del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas bajo la instigación de que “ojalá los maten”–, responsabilizaron al mandatario de lo que pueda pasarle a los señalados y a sus familias.

En conferencia de prensa, Manuel Zavala Salazar y Aníbal Ostoa Ortega, dirigente estatal y consejero nacional de Morena, respectivamente, dijeron que esa postura “retrógrada, intolerante y represora que ha asumido Alejandro Moreno contra sus críticos, no contribuye en nada a la supuesta unidad que pondera”.

Zavala Salazar destacó que “como izquierda seria, nuestra postura es crítica y con fundamentos” y advirtió que así seguirá. Adelantó que en el transcurso de esta semana acudirán a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar el caso “para que se investigue quién está detrás de estos trolles y de los textoservidores que se dedican a defender al gobernador infundiendo el odio entre los campechanos”.

Aunque no exhibió nombres, resaltó que varios de estos amanuenses trabajan para el gobierno del estado y algunos están ligados a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública.

“Nosotros repudiamos estas acciones arcaicas y retrógradas”, reiteró.

Fustigados en plena conferencia por reporteros presuntamente al servicio del gobernador, el líder estatal de Morena conminó a los medios de comunicación a conducirse “con objetividad” y reprochó que varios han adoptado como suyas frases acuñadas por el mandatario contra sus críticos.

“Eso nos preocupa… y nos ocupará porque, como los partidos, los medios deben ser objetivos para no generar división, como lo están haciendo”, dijo.

A su vez, Ostoa Ortega recordó que el gobernador “trae el estigma de porro estudiantil, todavía no lo supera, lo tiene marcado en la frente y al paso que va está próximo a convertirse en un dictadorzuelo. El respeto no es una de sus características y ya vemos cómo abusa de la demagogia antidemocrática”.

Dijo que pedirán a Layda Sansores, también declarada “enemiga de Campeche”, que exponga el caso y los abusos del “dictadorzuelo de quinta” en la tribuna legislativa.

En el caso de Alejandro Moreno, remató Zavala, “tenemos que tomar las cosas con seriedad y responsabilidad, porque lo conocemos bien, sabemos cómo actúa y de lo que es capaz. Y si no frena a sus textoservidores es porque no sólo los consiente, sino que los fomenta y hasta los patrocina. Ellos hablan por Alejandro, dicen lo que siente Alejandro y no puede decir públicamente”.

La “campaña”

El pasado viernes 3, políticos, medios y comunicadores fueron exhibidos como “enemigos de Campeche”, en una nueva campaña que presuntos amanuenses de Moreno Cárdenas lanzaron en redes sociales, instando a la ciudadanía, desde perfiles falsos, a “que los maten” por “traidores”.

Esa nueva embestida contra personajes que el propio Moreno ha tachado de “traidores” desde que lo declararon gobernador electo, y a quienes comunicadores a su servicio han hostigado desde que se tomó el cargo, inició luego de su “mega marcha de la unidad por la dignidad de México”.

La ofensiva es en respuesta a las críticas y notas informativas que exhibieron los entretelones de esa protesta encabezada por el mandatario estatal el pasado miércoles 1. Ese día obligó a asistir a miles de empleados del gobierno, estudiantes, maestros, gremios sindicales, campesinos y beneficiarios de programas sociales.

“Estos son los enemigos de Campeche”, dice el encabezado del cartel lanzado la víspera y los clasifica en “políticos enemigos de Campeche” y “medios enemigos de Campeche”, títulos bajo los cuales se reparten las fotografías de los señalados.

En el caso de los políticos, se exhibe al presidente municipal priista de Champotón, Raúl Uribe Haydar; al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; a la senadora Layda Sansores San Román, al exsecretario de Gobierno, Roberto Sarmiento Urbina, y hasta al presidente estadunidense, Donald Trump.

También al diputado local Eliseo Fernández Montúfar, amigo personal del mandatario, pero aspirante a la alcaldía campechana; el senador Jorge Luis Lavalle Maury, y el alcalde de El Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, los tres panistas.

En la misma lista están los dirigentes estatal y municipal de Morena, Manuel Zavala Salazar y Carlos Ucán, así como Aníbal Ostoa, consejero nacional de ese partido, y el dirigente del Frente Campesino Independiente (Freciez), Luis Antonio Che Cu, excandidato independiente a la gubernatura.

Otros de los que aparecen son los priistas Ramón Ochoa, exsecretario de Pesca, y el exalcalde de El Carmen, Enrique Iván González López, en prisión preventiva por presunto peculado.

Medios y periodistas

Respecto a los medios de comunicación, abren la galería la revista Proceso y esta corresponsal, seguida de un representante de Uber, así como Miguel May, de Campechanidades; Jorge R. de la Gala, del portal Web Campeche; Miguel Villarino, de la página Bestiómetro, y Ronny Aguilar y Daniel Sánchez, de Páginabierta.

Están también los periodistas Daniel Castillo, Carlos Martínez Caamal –del noticiero La Barra, que se transmite por internet, quien en días recientes exhibió fotos aéreas de la ostentosa mansión en la que ahora habita el gobernador– y Argentina Casanova, activista y directora del Observatorio contra la Violencia de Género.

La lista remata con el columnista Raúl Sales Heredia, quien ha sido hostilizado en esta administración por ser hermano del comisionado nacional de Seguridad, declarado por Moreno como “traidor”.

El pasado fin de semana, Daniel Sánchez Barrientos, Ronny Aguilar Pérez y Argentina Casanova acudieron a denunciar ante la PGR por este caso pues también fueron señalados como “enemigos de Campeche”.

Aunque en principio el delegado Ignacio Navarro Rábago desestimó la amenaza e intentó desalentarlos a involucrar al gobernador en su denuncia, el ministerio público federal abrió la carpeta de investigación FED/CAMP/CAMP/0000029/27, contra quien resulte responsable, por los delitos de amenazas e incitación al delito, plasmados en el artículo 282 y 208 del Código Nacional Penal Federal.

No obstante, en el expediente que será turnado a la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión y Periodistas, quedó asentado el nombre del mandatario como presunto autor intelectual y sus “textoservidores” como autores materiales.

La denuncia causó escozor y antes de que se hiciera pública varios amanuenses respondieron con una nueva campaña de injurias y burlas contra los tres comunicadores que denunciaron.