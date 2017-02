Gobernador de Campeche dice a Morena: “No necesitamos un Trump en México”

CAMPECHE, Camp. (apro).- El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas arremetió este día contra los dirigentes de Morena Manuel Zavala Salazar y Aníbal Ostoa Ortega, quienes la víspera denunciaron que presuntos operadores del mandatario priista emprendieron en redes sociales una campaña contra políticos y comunicadores críticos señalándolos como “enemigos de Campeche”.

Además, mediante perfiles falsos, los supuestos amanuenses de Moreno Cárdenas incitaron a que se les mate por “malparidos traidores”.

En respuesta, el gobernador dijo hoy a reporteros de medios a su servicio “que este país no necesita salvadores de la patria, ya tenemos un (Donald) Trump, ¿eh?, no necesitamos otro en México”.

Aparte de la acusación de Morena, que adelantó que en el transcurso de la semana acudirá a la PGR a emprender acciones legales, tres de los comunicadores ahí expuestos interpusieron formal denuncia el pasado fin de semana ante esa instancia.

“A mí me gusta debatir”, respondió de entrada el mandatario a los cuestionamientos de los reporteros.

“Bueno, primero, yo respeto siempre lo que dicen los partidos de oposición, pero pues a mí me hacen responsable de todo, pero creo firmemente que cada quien tiene que asumir responsabilidades”.

Enseguida, cuestionó a los líderes de Morena:

“Siempre les he dicho: ¿Qué han hecho por Campeche? Que me ayuden a gestionar recursos, que me ayuden a buscar recursos, que me ayuden a buscar programas para los campechanos”.

Luego insistió en que respeta “mucho a todos los partidos de oposición, pero en el caso de Morena éstos deben ser más propositivos. Les recomendaría eso ¿no? Creo que deben proponer, yo creo que hay que dejar propuestas claras, propuestas aterrizables.

“Y les diría que este país, a todos ustedes, no necesita salvadores de la patria, ya tenemos un Trump, ¿eh?, no necesitamos otro en México”.

“Hay que ser cuidadosos, hay que ser responsables y ya saben que a mí me gusta el debate, y estoy listo para debatir con los de Morena y con todos, no tengo ningún problema… sin lugar a dudas, hay que pasar de la protesta a la propuesta”.

Irónico, atajó: “Los respeto y casi se apellidan como yo, mira, al final del día a lo mejor terminan siendo morenistas, pero de los de aquí…”