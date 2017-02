Sin veto migratorio no podremos tener la seguridad a la que tenemos derecho: Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la seguridad nacional podría estar en riesgo si su gobierno pierde la batalla legal sobre el veto migratorio, suspendido temporalmente por un juez federal.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadunidense confió en que la corte de apelaciones del Noveno Distrito revertirá la orden del juez James Robart, convertido en días recientes en blanco de sus críticas debido a su fallo.

If the U.S. does not win this case as it so obviously should, we can never have the security and safety to which we are entitled. Politics!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de febrero de 2017