Rock y cine en escuelas del Poli

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Biografías de famosos rockers conforman las 17 películas sobre estrellas anglosajonas de este género, que se presentarán (una por semana) durante el semestre de febrero a junio en 35 unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Entre esas unidades destacan: Las escuelas superiores de Cómputo (ESCOM) y de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), planteles Tecamachalco, Zacatenco y Ticomán; de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), de Comercio y Administración (ESCA), planteles Santo Tomás y Tepepan, así como Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT).

La cinta más antigua de todas es Bound To Glory (literalmente Nacido para la gloria, pero que se tradujo como Esta tierra es mi tierra), de 1976, sobre el cantor social de música campesina de los años cuarenta y cincuenta Woody Guthrie, casi desconocido en México, pese a haber sido influido por nuestra cultura, además de ser la influencia más fuerte en el movimiento del folk político de la década de los sesenta y artista que marcó a Bob Dylan revolucionario en sus comienzos. Biopic recomendable de Hal Ashby con David Carradine en el papel de Guthrie.

La historia de Buddy Holly (1978) y La Bamba (1987) están ligadas, pues recrean la vida de dos importantes rocanroleros cuya vida se truncó cuando viajaban en un avión (junto a The Big Bopper) en plena gloria y en plena juventud. Se trata, primero, del sensacional Buddy Holly, quien escribió muy buenas baladas que posteriormente inspiraron a ingleses en los sesenta como Los Beatles (“That’ll Be The Day”, “Peggy Sue”, “Well, All Right”) y una intérprete como la hija de padre mexicano, Linda Ronstadt, en los setenta.

Enseguida, el gran Ritchie Valens, hispano que popularizó el son jarocho “La bamba” a ritmo de balada rocanrolera en Estados Unidos (precursora de “Twist y gritos”) y que aparece en esta buena película del chicano Luis Valdez (Zoot Suit/Fiebre latina), personificado por Lou Diamond Philips.

El documental This is Elvis data de 1981. En México estrenó como Este es Elvis, pero ahora lo traducen como Elvis. Gloria y ocaso; fue filmado tras su repunte en los años setenta en Las Vegas y resulta bastante divertido, sobre todo en momentos en que improvisa al piano piezas como “Get Back”.

También destaca When You’re Strange: Una película de The Doors, testimonio recopilado por Tom Dicilo con amplio material fílmico de la banda de Jim Morrison.

Mucho más reciente es el documental Janis (2015), que en Estados Unidos se conoció como Janis: Little Girl Blue en alusión a una rolita de la malograda texana Janis Joplin, la mejor cantante blanca de blues y chica perteneciente al club fatídico de los rockers muertos a la edad de 27 años (con Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain et al.)

Un inolvidable largometraje en la historia del rock es Tina (What’s Love Got To Do With It, 1993), que relata la vida de la extraordinaria cantante Tina Turner (actuada a la perfección por Angela Bassett) desde su encuentro con quien creó el primer rockanrol grabado en la historia: Ike Turner (Laurence Fishbourne), a la postre su marido y golpeador.

El ascenso a la fama de Los Rolling Stones debió mucho al carita y más talentoso de este conjunto londinense: Brian Jones. La biopic inglesa de 2005 Stoned (que equivale a “pacheco” o “drogado”) es importante, pues empieza justo con la muerte de Brian en una alberca, sugerida indirectamente por biógrafos de los “músicos satánicos” (como Tony Scaduto) y vox populi a sus colegas Mick Jagger y Keith Richards.

Asimismo: Sid y Nancy (1986), del inglés Alex Cox, acerca de la trayectoria y caída de Sid Vicious, héroe punk de los Sex Pistols. Control (2007), del británico Anton Corbijn, en torno a la existencia pública y en intimidad del enigmático Ian Curtis, de Joy Division, cantante que se suicidó en 1980. La cinta fue premiada en Cannes y I Feel Good: La historia de James Brown, (2014).

La información completa se pude consultar en el sitio cineenlasescuelas.blogspot.mx