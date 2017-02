Diputado priista de Nuevo León aplica “ley del hielo” a su bancada

MONTERREY, NL (apro).- El diputado local del PRI Eugenio Montiel Amoroso anunció su rechazo a Marco González como líder de la fracción priista en el Congreso, debido a que el grupo legislativo se mueve de acuerdo con intereses particulares con los que no comulga.

El exregidor regiomontano mencionó que, pese a su determinación, se mantiene dentro de la bancada, aunque ya no reconocerá como propios los acuerdos que tome el coordinador, si es que antes no los ha consensuado con él para buscar un acuerdo.

“Yo la política la entiendo como el arte de conciliar intereses mediante el diálogo y acuerdo permanentes. No la puedo concebir como la imposición y cerrazón per se. Me apena llegar a este momento, pero más me avergüenza cuando diversos ciudadanos me reclaman acciones realizadas por este Congreso con las cuales yo tampoco he concordado”, expuso en la carta que entregó esta mañana en la Oficialía de Partes, para formalizar su decisión.

Montiel también solicitó al Congreso que se le asigne otra curul, para estar en un sitio alejado del bloque priista, donde no sea partícipe de los acuerdos que tome quien fuera hasta hoy su coordinador.

Sin especificar razones precisas sobre su distanciamiento, acusó a González Valdez de conducir la fracción con una postura de confrontación generalizada, con el propósito de ganar espacios en los medios, pero mediante acciones sin transparencia.

También dijo que se reservará la decisión de buscar otra opción política si es que la actual deja de satisfacerlo.

Por su parte, el coordinador priista se dijo respetuoso de la decisión de Montiel, a quien consideró su amigo, y al que se refirió con encomios, considerándolo “bien intencionado e inteligente”.

Luego dijo que su salida no afecta la bancada, pues desde antes de que anunciara esta separación, Montiel ya votaba de manera independiente.

“Su decisión no le pega a la bancada porque esto es de votos, y el de Eugenio siempre ha sido libre. Si bien recuerdan él siempre ha votado como cree conveniente. Finalmente, el PRI es un partido que siempre ha estado cercano a la ciudadanía”, expresó.

Sobre su desempeño como coordinador reconoció que algunos de sus compañeros, en el pasado, han intentado “tumbarlo” de la posición, aunque ha superado esas crisis con trabajo, y quienes antes pedían su destitución ahora son sus aliados dentro del bloque priista.