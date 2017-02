“Talentos ocultos”, inspiradora y entretenida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dirigida por Theodore Melfi, la cinta Talentos ocultos (Hidden Figures, EU-2016) es como un delicioso postre en medio de la cartelera comercial: cinta inspiradora y entretenida que no exige demasiado pero tampoco llega a ser superficial, y que nos invita a creer en nuestros talentos.

La película gira en torno a la matemática Katherine Goble (Taraji P. Henson), una afroamericana con grandes habilidades que trabajo en la NASA y cuyo trabajo fue fundamental para que el astronauta John Glenn pudiera ir al espacio. A la par, vemos la historia de dos matemáticas de color, amigas de Katherine, quienes aportaron sus conocimientos a la causa: Mary Jackson (Janelle Monae) y Dorothy Vaughan (Octavia Spencer).

En un principio, las tres trabajan en el área de cómputo del complejo de investigación de la NASA en Hampton, Virginia, pero las cosas cambian cuando los rusos logran poner un satélite en órbita. Cabe mencionar que esta área de cómputo no tiene una computadora, sino que está integrada por mujeres afroamericanas que se dedican a verificar operaciones matemáticas.

Los altos mandos de la NASA presionan al director del Grupo de Tareas Espaciales, Al Harrison (Kevin Costner) para que redoble esfuerzos y envíe un ser humano al espacio. Para esta misión, Harrison pide a alguien del área de cómputo que le ayude a revisar operaciones matemáticas. Y resulta que asignan a Katherine para el trabajo, quien se convierte en la primera afroamericana en pertenecer a ese grupo de investigación.

A lo largo de la cinta veremos a Katherine luchar por conseguir su lugar; de entrada, no hay un baño para negros en su nueva área de trabajo, así que debe ir al sanitario para gente de color que se encuentra en el área de cómputo, que está a varios minutos de distancia. Además, le asignan a un jefe, el ingeniero Paul Stafford (Jim Parsons) que todo el tiempo minimiza sus esfuerzos. Y para colmo… alguien le hace la grosería de ponerle una cafetera extra, porque como ella es negra, debe tener su propia cafetera y no usar la que “pertenece” a los blancos. También deberá ganar un lugar en una sociedad machista que piensa que las mujeres no deben hacer otra cosa más que dedicarse al hogar o a tareas que no son consideradas de mucha relevancia: El trabajo importante lo hacen los hombres.

Mientras tanto, Mary Jackson se postula para convertirse en la primer ingeniero mujer de color, aunque para eso debe estudiar en una escuela que es sólo para blancos, y Dorothy trata de comprender el funcionamiento de una computadora que recién acaba de llegar al complejo, que amenaza con acabar con los empleos de todo su personal.

Talentos ocultos es la historia de tres mujeres que no se conformaron con lo que tenían, sino que escucharon a su corazón y se animaron a luchar por lo que les correspondía. El resultado es que estas mujeres fueron clave para el desarrollo de la carrera espacial de Estados Unidos en contra de los rusos.

Si bien las protagonistas tienen algunos tropiezos y tragos amargos, nunca sentimos que estén realmente en peligro, en el fondo sabemos que todo saldrá bien. Pero la cinta consigue atraparnos en el “cómo”: ¿Cómo salieron del aprieto?, ¿cómo lograron su reconocimiento?

Talentos ocultos es una cinta sencilla y sumamente disfrutable, de esa que saca sonrisas y las mantiene por el resto del día.