Desde la Casa Blanca, asesora de Trump llama a comprar productos de Ivanka (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Kellyanne Conway, asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó este jueves desde la Casa Blanca a comprar productos de la línea de Ivanka Trump, hija del nuevo habitante de la Casa Blanca.

“Vayan y compren productos de Ivanka”, dijo en una entrevista a la cadena de televisión FoxNews.

Kellyanne Conway on Fox News urged viewers to "go buy Ivanka's stuff” — potentially violating federal law: https://t.co/626kB23GwP pic.twitter.com/xkXP9DqT8u

— Media Matters (@mmfa) 9 de febrero de 2017