Alista San Lázaro ruta para dictaminar Mando Mixto Policial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Siete meses después de que el Senado envió la minuta del Mando Mixto Policial, la Cámara de Diputados arrancará la ruta para dictaminarla.

El panista Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, anunció que el martes próximo la Mesa Directiva de dicha instancia se reunirá para definir la ruta y poder dictaminar la minuta, además, acordará el tema con la Comisión de Puntos Constitucionales, que encabeza el PRD, debido a que la aprobación debe emanar de comisiones unidas.

El también exalcalde de la ciudad de Tijuana, Baja California, comentó:

“La discusión inicia a nivel de directiva, ahí vamos a acordar procedimientos, tiempos, calendario y/o vamos a acordar también con la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta minuta se aprobó “casi por unanimidad” en el Senado. Ahora lo que queremos evitar es que se tenga que regresar al Senado ante posibles modificaciones “.

Por otra parte, el propio diputado presentó hoy ante el pleno una iniciativa de reforma a los artículos 16 y 21 constitucionales, cuyo objetivo es regular el control interno de las instituciones de seguridad pública y crear una unidad especializada para investigar a servidores públicos que participen como integrantes de organizaciones criminales.

“Estoy planteando una reforma de carácter constitucional para que los órganos de vigilancia de los cuerpos de seguridad en este país, es decir, las controlarías, las visitadurías (en los casos de los ministerios públicos) y también los asuntos internos (en los casos de las policías municipales), sean organismos autónomos, que no los nombre el titular al cual se va a revisar y eventualmente ser va a denunciar, ya sea administrativa o penalmente”, explicó en tribuna.

También recodó que tanto en el Sistema Nacional de Seguridad Pública como en el Sistema Nacional Anticorrupción se han dado reformas, pero ninguna “ha ido a la raíz del problema de inseguridad… Y el fondo de la inseguridad en este país es el involucramiento, la complicad de las autoridades policiacas, prácticamente en todos los niveles de gobierno, y también hay que decirlo, de autoridades electas prácticamente de todos los niveles de gobierno”.

Y añadió:

“Mientras los alcaldes del país y los gobernadores sepan que pueden ser omisos, que pueden ser cómplices o que se pueden vender y no pasa nada, hagamos los que hagamos este país no va a cambiar ¡y ya no estamos dispuestos a que esto siga sucediendo!”.

Finalmente la propuesta fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual preside el perredista Guadalupe Acosta Naranjo.