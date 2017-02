Al estilo Trump, desmiente Videgaray versión de CBS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luis Videgaray Caso imitó hoy el estilo del presidente estadunidense Donald Trump al desmentir en Twitter la noticia según la cual “suavizó” el discurso que pronunció el magnate cuando firmó la orden ejecutiva sobre la construcción del muro: “Nunca pensé que llegaría el día en que yo usaría esta frase, pero hoy aplica: FAKE NEWS”, planteó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la red social.

I never thought I would use this phrase, but today I'm doing it: FAKE NEWS

También te recomendamos Videgaray ayudó a “suavizar” discurso de Trump sobre muro: CBS

— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 10 de febrero de 2017