Titular de Salud en Colima dimite tras pedir al sindicato responsabilidad y “que le baje a su fiesta”

COLIMA, Col. (apro).- Tras señalar los “serios problemas” que enfrenta el sector salud en la entidad y sin ocultar su inconformidad por la “falta de apoyo” de su equipo de trabajo, el médico Carlos Salazar Silva renunció este viernes a la titularidad de la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSBS) estatal.

“No puedo estar en un lugar donde encuentro contracorrientes”, dijo el ahora exfuncionario en la rueda de prensa donde se anunció su dimisión, acompañado del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y de quien es sucesor, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz.

Salazar Silva refirió que el sector salud de la entidad “tiene problemas muy serios en el ámbito económico, un lastre de muchos años que debe resolverse, de lo contrario va a seguir frenando el desarrollo”.

Sin embargo, aseveró que la situación de la dependencia no es sólo de tipo económico, sino que se debe promover la cultura del trabajo y del esfuerzo, pero también de la responsabilidad, pues es muy importante que desde el intendente hasta el médico especialista, el neurocirujano y el médico familiar actúen bajo esta tónica.

Como ejemplo de lo anterior, indicó que la víspera se presentó en una comunidad en la que recibió reclamos de la gente por falta de medicamentos y al visitar un centro de salud encontró a los médicos “chateando”, mientras otros trabajadores estaban “sentados sin hacer nada” y la farmacia permanecía cerrada.

Carlos Salazar contó que hace unos días en un encuentro con el titular de Salud del gobierno federal, José Narro Robles, y otros secretarios del país propuso realizar una reunión con el sindicato nacional “para que se bajen de la fiesta y empiecen a trabajar con responsabilidad por el sector salud”.

No obstante, precisó también que al llegar al puesto hace casi un año encontró una situación que no permitía a la clase trabajadora desarrollarse “y tienen toda la razón, hay que darles las condiciones para desempeñarse, desenvolverse y poder actuar profesionalmente, creo que eso es una labor de mucho tiempo”.

Luego explicó de la siguiente manera su decisión de separarse del puesto: “Me autoevalúo y digo: un día productivo mío lo he tenido que crecer de doce a dieciocho horas y no estoy produciendo lo que debía producir en ocho horas, menos en dieciséis, entonces no voy a seguir con esta dinámica a contracorriente”.

Desde días antes, algunos medios de difusión publicaron versiones en el sentido de que Salazar Silva había renunciado al cargo por diferencias por el gobernador Ignacio Peralta.

Cuestionado al respecto, el propio exfuncionario rechazó esos “rumores” con el argumento de que “no hubo siquiera sombrerazos, diferencias ni frases altas en absoluto” con el mandatario, ya que “somos gente inteligente que podemos dialogar”.

En su intervención, el gobernador Peralta Sánchez expresó su reconocimiento a la labor realizada por Carlos Salazar en la SSBS, ya que “hizo su máximo esfuerzo para evitar que la secretaría se hundiera y empezara a sobresalir en algunas materias, como lo ha acreditado a lo largo de su gestión”.

El nuevo titular de la SSBS, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, es médico cirujano por la UNAM, originario de la Ciudad de México, y se ha desempeñado dentro del sector salud como funcionario público federal y en algunos estados del país desde hace más de 35 años.