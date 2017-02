“Magallanes”, cinta peruana protagonizada por Damián Alcázar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Salvador del Solar (actual ministro de cultura de Perú) dirigió el largometraje de ficción Magallanes, cuyos protagonistas son el mexicano Damián Alcázar y la peruana Magaly Solier. El filme llega a los cines de México este viernes 10.

Basada en la novela La Pasajera, de Alonso Cueto, la trama se centra en el taxista Harvey Magallanes y Celina, una mujer que intenta mantener un salón de belleza. En una tarde cualquiera, Magallanes ve subir a su taxi a la chica que conoció en Ayacucho 20 años atrás, cuando él era miembro del ejército y combatía a Sendero Luminoso.

En ese entonces ella era una campesina menor de edad. Ya dentro del taxi, Celina no reconoce a Magallanes, que a pesar de los años idos no ha podido olvidarla. La sigue a escondidas y descubre que vive sola y es presionada por una abusiva prestamista que amenaza con despojarla de su pequeña peluquería si no paga sus deudas.

De manera anónima, Magallanes empieza a chantajear a un influyente abogado, y lo amenaza con entregar a la prensa una fotografía en la que su padre, un coronel retirado, aparece en el cuartel de Ayacucho en circunstancias comprometedoras, con una aterrada y semidesnuda joven Celina sentada en sus piernas.

Al preguntarle a Damián Alcázar qué experiencia le dejó esta película sobre el abuso de poder del ejército peruano, relata en entrevista:

“Los soldados del ejército tienen una disciplina que responde a un jefe y no tienen conocimiento de que los ciudadanos tienen derechos fundamentales, los cuales hay que reconocer. Creo que no se los enseñan, y en una guerra los civiles son a quienes les toca la peor parte.

“Aquí, los soldados buscan a los de Sendero Luminoso y llegan y arrasan con las pequeñas poblaciones. Son un montón de hombres para los cuales es normal agredir, matar y violar. Pasó también en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. En todos los pueblos de la tierra los soldados tienen a las mujeres como presa segura y fácil para abusar de ellas, sin ninguna duda. En Perú las tenían como sus esclavas sexuales, luego las mataban y argumentaban que eran de Sendero Luminoso. Nadie se va a meter a investigar, mucho menos a los militares de alto rango. La historia me interesó mucho porque igual sucede en México, en Guerrero con lo de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y muchos lugares más del país”.

–En México hay una iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por diputados del PRI para que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea realicen funciones como la policía, ¿qué opina?

–¡Preocupa! Esa gente no sirve para eso, no tienen ni la menor idea de lo que los ciudadanos merecen, del respeto a sus derechos, del respeto a sus familias, en fin. El ejército no está entrenado para eso. Debería laborar en los lugares donde hay desastres naturales, o reforestar el país, o limpiar los ríos y las lagunas que están contaminadas. Ojalá y los dos años restantes que le quedan a Enrique Peña Nieto se vayan rapidísimo. En su gobierno ha aumentado la violencia, los asesinatos, los desaparecidos, en fin… Y no tiene las agallas para enfrentar a Donald Trump. En México todo está muy complicado.