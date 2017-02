De gira en Chicago, Mancera se compromete a apoyar a migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acordó con empresarios y oficiales electos de The Union League Club of Chicago la creación de un fondo para financiar la defensa de migrantes en Estados Unidos.

En la reunión de trabajo a la que asistió Mancera en Chicago, Illinois, también se estableció organizar una brigada de buscadores que vayan casa por casa informando a las personas de sus derechos como migrantes.

Los empresarios, oficiales y el mandatario capitalino destacaron la importancia de la construcción de redes y la articulación de esfuerzos entre las ciudades y con los particulares de México y Estados Unidos.

Mancera Espinosa enfatizó que es necesario crear una estrategia en donde los gobiernos locales puedan apoyar en cómo ser más eficientes en la implementación de políticas públicas tomando en cuenta el escenario real.

También habló de la consolidación de la relación comercial entre México y Estados Unidos, y precisó que el mercado de exportaciones con Illinois “alcanzó 14% de las exportaciones mundiales de ese estado americano en 2015″.

De acuerdo con un comunicado difundido por el gobierno de la Ciudad de México, Mancera apuntó que entre México y Estados Unidos hay puentes comerciales, exportaciones, importaciones e intercambios culturales, y en ese sentido subrayó:

“Debemos trabajar en una línea de acción unificada. Ahora que nos reunimos los gobernadores con el Presidente de México, yo le dije que hay que escuchar a los empresarios, escuchar su voz y asesorarnos con los empresarios. No se trata solamente de decisiones de la clase política”.

Según el comunicado, entre las conclusiones generales de la reunión, los integrantes de la Cámara de Comercio de Illinois manifestaron su compromiso con el trato digno y mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores, entre los cuales hay migrantes.

Destacó que las cámaras empresariales tienen comunicación con las autoridades gubernamentales para la generación de políticas públicas que fomenten la actividad económica.

“Las relaciones entre la Ciudad de México y las ciudades de Estados Unidos son muy estrechas y deben construirse puentes que permitan generar inversiones, crear empleos y permitir el desarrollo de las personas”, señaló Mancera.

Hay ejemplos de mexicanos que cruzaron la frontera y se han vuelto emprendedores exitosos. Hoy trabajan en conjunto con las cámaras empresariales para generar redes de apoyo entre las empresas que les permita integrarse al comercio internacional, dijo.

Posteriormente, durante su visita a la empresa 1871, que facilita talleres y cursos para enseñar diseño, tecnología y habilidades empresariales, Mancera expresó: “Estamos convencidos de que hay que seguir creando, esta es la clave del éxito, la creación, la creatividad, la innovación. Innovación debe ser una bandera de todos los que estamos trabajando, no quiero decir de un gobierno, es de todos, a eso le está apostando la Ciudad de México”.

Añadió: “La cultura no tiene fronteras y la innovación no reconoce nacionalidades. Así que aquí está todo mundo conviviendo, y es un mensaje muy importante el que están mandando ustedes en este momento complicado. Yo me lo quiero llevar así. Y platicarle a la gente que acá en Chicago lo que encontré fue desarrollo e innovación”.