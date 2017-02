Entre porras y mariachi, rechazan en Monterrey política antiinmigrante de EU

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- Unas 2 mil personas se reunieron esta tarde en la Macroplaza para entonar canciones mexicanas y rechazar las políticas antiinmigrantes de Donald Trump.

A las 13 horas se llenó la parte sur de la explanada de los héroes con personas mayormente adultas vestidas de blanco, que se tomaban selfies como en un día de campo.

Espontáneamente se organizaban porras para alentar en abstracto al país. Algunas pancartas hacían referencia a la grandeza de México y a la ignorancia del presidente de Estados Unidos: “Trump, you know our president, but you dont know the mexicans”.

A las 13:30 llegó el mariachi Ángeles, que con sus acordes exaltó el nacionalismo: México lindo y querido, El rey y Cielito lindo fueron algunas de las piezas que interpretaron seguidos por un coro.

Muchos de los presentes que portaban en el pecho pegotes con la leyenda “Vibra México”, como se le llamó a la concentración, portaban también banderitas tricolores que ondeaban con entusiasmo y fervor.

En la jornada vespertina imperaban el calor y los gritos que buscaban hacer patente la grandeza del país.

Algunos hombres y mujeres de aspecto inconfundiblemente gringo estaban mezclados en la multitud dialogando en inglés y aplaudiendo las proclamas anti-Trump.

Al final del evento fue entonado el Himno Nacional mexicano y los rectores de la UANL, Rogelio Garza; y del Tec, Noel Ramírez, hicieron un llamado a la unidad. La concentración se disolvió sin incidentes a las 14 horas.