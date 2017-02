Consignas en su contra desinflan la marcha encabezada por Wallace

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La marcha encabezada por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, quedó diluida entre los gritos de repudio a Enrique Peña Nieto y también contra su persona.

Al pie del Ángel de la Independencia, la consigna lanzada al aire fue: “¡Fuera Wallace, fuera Wallace! ¡Vividora del sistema y asesina!”, “Wallace, eres una hipócrita, no te queda eso del activismo”.

También hubo para el presidente Peña Nieto, a quien los inconformes le exigieron una vez más su renuncia con el tradicional grito “¡Fuera Peña, fuera Peña!”.

En otras palabras, la presencia de Isabel Miranda de Wallace no fue bien vista por otras organizaciones civiles como el Congreso Nacional Ciudadano, quienes se enfrentaron verbalmente con los seguidores de Wallace. Mientras el grito de “Fuera Wallace y fuera Peña” se elevaba, los de Alto al Secuestro gritaban “Viva México”… Finalmente, Isabel Miranda tuvo que cambiar de lugar y subir las escalinatas del Ángel.

Así fue como se integró Miranda de Wallace a la marcha denominada “Vibra México” que tuvo como objetivo mostrar el rechazo a las políticas del mandatario estadunidense Donald Trump, pero nunca manifestarse en contra de Peña.

El contingente partió antes al filo del mediodía desde el Hemiciclo a Juárez, enclavado en la Alameda Central. Eran alrededor de mil personas, la mayoría vestidos de blanco y playeras de la selección mexicana de futbol como la senadora Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como Rosi Orozco, quien presumió sumarse a la causa por el peligro que representa la frontera norte del país en materia de trata.

La marcha avanzó sobre avenida Juárez para incorporarse al Paseo de la Reforma. Con el sol a plomo, el contingente ya tenían el guión preparado: “México de frente” gritaba la voz de mando. “Con unidad, con sus migrantes”, respondían en coro. “¿Quién dijo miedo?”, volvía a preguntar la voz de mando, mientras que los seguidores completaban “México no se raja”.

Parecía un paseo dominical. Los comercios y los grandes hoteles y restaurantes no tuvieron la necesidad de cerrar sus establecimientos, ni bajar las cortinas ante amenazas de agresiones. De hecho, sobre Reforma circularon las bicicletas, patines y corredores sin parar, familias caminando con chicharrones, rasgados y cafés en mano.

Al pie del Monumento a Colón, el contingente se detuvo y sacó el patriotismo al entonar Cielito lindo. Hubo una segunda parada en el Monumento de Cuauhtémoc donde se dejó escuchar el Himno Nacional. Inmediatamente se desencadenó el recuerdo de los héroes patrios y el canto pasó a la lista: “Viva Hidalgo”, “Viva Morelos”, “Viva Juárez”, “Viva Allende”, “Vivan nuestros indígenas”…

De ahí, las consignas fueron en contra del muro fronterizo de Trump; exigieron respeto a la soberanía y hasta a la bandera mexicana. También lanzaron: “El mundo se pregunta, ¿esos quiénes son? Somos mexicanos y al muro decimos no”.

–Señora, ¿Por qué ahora sí sale a manifestarse pero nunca muestra su apoyo a otras causas como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, o con los maestros, por ejemplo? –se le cuestionó a Wallace.

–Yo he marchado por otras causas, he marchado por el caso ABC, por la inseguridad, he ido a muchas manifestaciones y no sólo en la capital sino en toda la República… No tenemos todo el tiempo.

–¿Cuál es el mensaje al gobierno de Peña?

–Tiene que mostrarse a la altura, para que los ciudadanos confiemos en ellos.

En los hechos y en la protesta, no hubo ninguna exigencia para Peña Nieto por parte de Miranda de Wallace… Al contrario, salió en defensa del mandatario y su gente intentó callar a quienes lanzaban “¡Fuera Peña!”.