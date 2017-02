Aficionados piden a Peralta que no desaparezca al club de beisbol Tigres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de aficionados al club Tigres envió una carta al empresario Carlos Peralta Quintero para pedirle que desista de desaparecer al equipo por el daño que causa a los aficionados y a la propia Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

En días pasados, Peralta mandó una misiva al presidente de la LMB, Plinio Escalante, en la que solicitó la separación voluntaria de los Tigres de Quintana Roo y anunció que el equipo –sin el nombre ni el logotipo– está a la venta.

A raíz de que esta información se hizo pública, los aficionados a los Tigres, que han seguido al equipo desde que jugaba en la Ciudad de México, luego en Puebla y hasta la temporada pasada en Cancún, Quintana Roo, manifestaron su inconformidad con la decisión del empresario, presidente de IUSA.

El sábado pasado, un grupo de fanáticos de la novena felina se reunió en el Ángel de la Independencia para realizar una marcha en protesta por la drástica decisión que, según Peralta, nace de la pugna que existe entre quienes en la LMB están a favor o en contra de la libre contratación de peloteros mexicanos de doble nacionalidad.

En nombre de los aficionados, Gerardo Pérez Cruz escribió la misiva que fue entregada este día en las oficinas de IUSA, en Las Lomas, en la que piden a Peralta que no “mate” una tradición de 62 años.

“Mediante esta carta intento hacerle saber que, definitivamente, el beisbol nunca será igual si la franquicia desaparece. Este equipo se ha vuelto parte de nuestra vidas pues, como lo mencioné antes, es algo que la mayoría hemos heredado de generación en generación. Hemos llorado, gritado, triunfado, celebrado, y hemos sido derrotados muchas veces, pero nos negamos a aceptar esta derrota. Nuestro equipo es incomparable, es enorme y no queremos dejar que se desvanezca tan fácilmente. No hay beisbol sin Tigres y las consecuencias no serían sólo para nosotros los fanáticos, sino para la Liga en general, pues es bien sabido que los de bengala abarrotan los estadios a donde quiera que van”.

Los firmantes aclaran a Peralta que aceptan que venda el equipo, pero no que extinga el nombre de Tigres.

Proceso publicó en el número 2102 que Carlos Peralta ya vendió al equipo y, aunque argumenta que el motivo es la libre contratación de los peloteros mexicanos de doble nacionalidad, lo cierto es que el gobierno de Quintana Roo recortó en más de 50% los recursos que anualmente entregaba al equipo para operar.

Este semanario también da cuenta que hace un par de años el propio Peralta abogaba por el respeto a la doble nacionalidad de los mexicanos no nacidos en territorio nacional y que este tipo de peloteros fueron contratados para expandir la LMB de 16 a 18 o 20 equipos.

En 62 años de historia, desde que Alejo Peralta fundó a los Tigres, la novena felina ha ganado 12 campeonatos en la LMB.