No hay crisis económica en el país, sólo una “gran incertidumbre”: Peña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el país enfrenta un momento de “gran desafío” y escenarios de “gran incertidumbre” en particular por lo que va a pasar en la relación con Estados Unidos principal socio comercial de México, por lo que negó que exista crisis económica en el país.

Sin dar detalles, el mandatario señaló que “hay varios indicadores económicos que así lo reflejan” pues el consumo interno ha crecido en 5% y en enero se generaron 83 mil empleos.

“No se dejen guiar por aquellas voces que nos quieren condenar a que estamos excesivamente mal. Tenemos rezagos, tenemos retos pero también avances importantes”, dijo el priista ante comunidades beneficiarias del programa Prospera.

A cuatro años de iniciada su administración y a menos de dos de que concluya, Peña Nieto reiteró que ante el cambio de política exterior en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, se entregará “en cuerpo y alma” a la defensa de la dignidad de los migrantes mexicanos y defenderá la soberanía y los intereses nacionales.

Buscará, dijo, que la relación México-Estados Unidos sea una negociación de ganar-ganar porque nada podrá estar por arriba de los intereses nacionales.

Durante el encuentro con beneficiarios de Prospera, Peña Nieto respondió a cuestionamientos de algunos de ellos a quienes les dijo que hay un entorno económico internacional adverso caracterizado por una caída del precio del petróleo, y aunque reconoció que ante ello se debieron realizar ajustes al gasto del gobierno para operar con sentido de responsabilidad, no se afectó la política social.

Su administración, dijo, determinó que estos ajustes no impactarán los programas sociales destinados a apoyar a las personas que más lo necesitan y garantizó que los programas sociales no sufrirán recortes, por el contrario, dijo, “aquí (en los programas sociales) no hemos reducido los presupuestos, los hemos privilegiado”.

Según el mandatario, en la presente administración el padrón de personas incorporadas al seguro popular se incrementó de 50 a 55 millones de personas y el programa de apoyo a los adultos mayores –que redujo la edad para incorporarse de 70 a 65 años– pasó de 2.5 millones a cinco millones de beneficiarios.