En video, Demián Bichir explica los derechos del migrante en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor mexicano Demián Bichir, embajador especial de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), explica en un video los derechos del migrante que se encuentra en Estados Unidos ante el riesgo de ser deportado.

El protagonista de A better life (Una vida mejor), de Eric Eason, donde recrea a un mexicano indocumentado en Estados Unidos y por el cual fue nominado a un Óscar, detalla –en dos minutos 20 segundos ante la cámara– cinco puntos sobre lo que debe realizar un migrante si llegan a su casa agentes de Inmigración y Aduanas (ICE).

Demián Bichir: What To Do If Immigration Agents Are At Your Door pic.twitter.com/mYdBYG06qY — ACLU National (@ACLU) 11 de febrero de 2017

Al principio resalta:

“Es muy importante que usted conozca sus derechos más elementales en un eventual caso de redada.”

Enseguida el también protagonista de filme mexicano 7:19, de Jorge Michel Grau, y de Alien: Covenant, cinta estadunidense de terror y ciencia ficción de Ridley Scott, que en breve se estrenará, puntualiza:

“Primero, conserve la calma, recuerde que usted tiene derechos. Segundo, usted no está obligado a abrirle la puesta a alguien, usted puede conversar con los agentes a través de la puerta cerrada, preguntarles para qué están ahí y qué es lo que quieren, qué necesitan.”

Continúa:

“Tercero, si los agentes quieren entrar, pregúnteles si cuentan con una orden judicial firmada por un juez. Una orden administrativa de expulsión emitida por el Departamento de Inmigración, no es suficiente. Si los agentes le dicen que cuentan con una orden judicial firmada por un juez, pídales que la deslicen por debajo de la puerta para poder verificarla.

“Cuarto, con la orden en sus manos, observe la línea donde está la firma y asegúrese de que ha sido emitida por un tribunal y firmada por un juez. Quinto, los agente de ICE no tienen derecho de entrar a su casa si no cuentan con esa orden judicial firmada por un juez. En esa orden debe estar su nombre o el nombre del que sea quien viva en ese domicilio. Simplemente dígales: ‘¡No autorizo su entrada!’ si ellos no cuentan con esa orden judicial; si aun así los agentes insisten en entrar por la fuerza, es muy importante que no oponga resistencia, simplemente dígales: ‘No estoy autorizando su entrada y ejerzo mi derecho a guardar silencio, y exijo hablar con un abogado lo antes posible’. La gente que esté con usted tiene el mismo derecho de guardar silencio.”

Recomienda:

“Lo más importante es que no mienta ni presente documentos falsos, y finalmente, asegúrese de no firmar ningún documento sin antes hablar con un abogado. Para mayor información visite la página de la ACLU: www.aclu.org

“Recuerde que si usted cree que sus derechos o los derechos de algún familiar han sido violados, comuníquese de inmediato a la ACLU de su comunidad. Ahora usted conoce estos derechos básicos, ¡ejérzalos!”