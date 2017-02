Indigna foto de Ivanka Trump sentada en la silla presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ivanka, la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue dando nota, esta vez al publicar una foto en la que aparece ella sentada en la silla presidencial, al interior de la Oficina Oval.

Y es que la foto, en la que también se aprecian de pie, a los lados, su padre y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha causado quejas e indignación en redes sociales.

La imagen fue difundida el lunes por la hija del mandatario a través de sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, acompañada por un texto que dice:

“Una gran discusión con dos líderes mundiales sobre la importancia de que las mujeres tengan un asiento en la mesa”.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 de febrero de 2017