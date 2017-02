Más de 1.8 millones de británicos piden que Trump no sea recibido como jefe de Estado; gobierno extiende invitación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de un millón 800 mil ingleses han firmado una petición ciudadana publicada en la página de internet del Parlamento británico para evitar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realice una visita de Estado al Reino Unido próximamente.

No obstante, de acuerdo con información de la agencia Notimex, el gobierno inglés rechazó la petición y “extendió la cortesía” para que el magnate sea recibido por la reina Isabel II con todo el protocolo que la realeza implica.

La petición ciudadana fue elaborada a finales de enero y propone que Trump vaya al Reino Unido en calidad de jefe de gobierno de Estados Unidos, pero no en una visita de Estado, ya que ello sería “vergonzoso” para su majestad.

“La bien documentada misoginia y vulgaridad del presidente (Trump) lo descalifica para ser recibido por Su Majestad la Reina o el Príncipe de Gales”, agrega el texto iniciado por el ciudadano Graham Guest.

De acuerdo con las leyes de aquel país, cada que una petición alcanza 100 mil firmas ciudadanas, está obligado a responder. Por ello, será analizada en una sesión del parlamento el próximo lunes 20.

No obstante, el gobierno británico se adelantó al considerar la importancia de extender la cortesía de una vista de Estado al presidente estadunidense, pues dijo que está listo para recibirlo “una vez que las fechas y arreglos se finalicen”.

Según la agencia Notimex, en su reciente viaje a Washington, la primera ministra Theresa May invitó a Trump a una visita de Estado, aunque no definió fechas. No obstante, ello incluye que él y su esposa Melania sean recibidos por la reinaIsabel II y se hospeden en el Palacio de Buckingham, como lo dicta el protocolo.

De realizarse, el magnate pasaría por la avenida que conduce al Palacio de Buckingham, misma que sería adornada con banderas británicas y estadunidenses. Por ahí pasará a bordo de carruajes antiguos y acompañado de otros miembros de la familia real.

En su momento, el parlamento debatirá una segunda petición en la que se argumenta que el presidente de Estados Unidos debe visitar Reino Unido en una visita oficial por tratarse del “líder del mundo libre”.