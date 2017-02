Netflix y su apuesta por las series televisivas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La plataforma estadunidense Netflix continúa apostándole a las series televisivas de todo tipo.

El pasado 2 de febrero sorprendió la propuesta televisiva American crimen story: People vs O.J. Simpson, una serie dramática que narrará casos de crímenes reales. La primera temporada es la que lleva el título de The People vs O.J. Simpson, porque se centra en el juicio por asesinato de O. J. Simpson, el exjugador de futbol americano al cual un tribunal civil lo declaró culpable del asesinato de su exesposa Nicole Brown, y de Ronald Goldman.

En septiembre de 2007, Simpson fue arrestado en Las Vegas, Nevada, y acusado de numerosos delitos, entre ellos robo a mano armada, coacción y secuestro.

En esta serie se presenta una mirada de los equipos legales que se enfrentan para condenar o absolver a Simpson. La serie explora cómo la combinación de exceso de confianza por parte de la acusadora, la astucia de la defensa y la historia del departamento de policía de Los Ángeles con la comunidad afroamericana de la ciudad le entrega al jurado justo lo que necesitaba: una duda razonable.

La serie fue creada por Scott Alexander y Larry Karaszewski, con Brad Falchuk, Nina Jacobson, Ryan Murphy y Brad Simpson como productores ejecutivos.

Este martes 14 inicia White nights, en la que una fría heredera, un hombre de su pasado y un nuevo y ambicioso empleado en la compañía se enredan en una batalla por el dinero y el poder. Siempre estos temas llaman la atención, así que no pasará desapercibida.

Para el lunes 20 comenzará la segunda temporada de Billions, donde se enfrentan Chuck Rhoades (Paul Giamatti) y Bobby Axelrod (Damian Lewis) mientras las apuestas financieras suben. Al mismo tiempo, un nuevo jugador se presenta en escena: el millonario tecnológico Craig Heidecker, genio innovador con una intensa competitividad.

Billions, creada por Brian Koppelman, David Levien, y Andrew Ross Sorkin y protagonizada por Paul Giamatti y Damian Lewis, se basa en las actividades de la cruzada fiscal federal de los delitos financieros de Preet Bharara, el abogado de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y sus batallas legales con el gestor de fondos de cobertura Steve Cohen de SAC Capital.

Y The sound of your heart, que se estrena el viernes 24, está basada en un cómic de Corea del Sur. Es una comedia que sigue los absurdos en la vida de un caricaturista, su novia y su familia.

Por lo pronto este mes se puede escoger, ya que hay mucho para ver.