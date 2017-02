Segob lanza alerta por fuente radiactiva “de bajo riesgo” robada en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) lanzó una alerta a las unidades estatales de Protección Civil de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán, así como al Sistema Nacional de Protección Civil, debido al robo de una fuente radiactiva “de bajo riesgo”.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Segob informó que el artefacto, con número de serie MD40502019, fue robado la mañana de ayer en el kilómetro 4+500 del Libramiento Palmillas-Apaseo el Alto, Querétaro.

Agregó que recibió el aviso de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) de que el hurto ocurrió alrededor de las 11:30 horas. Pero fue hasta este martes 14, hacia las 09:00 horas, que la información pudo ser corroborada.

Protección Civil aclaró que la fuente es de bajo riesgo. No obstante, advirtió que “puede ser peligrosa si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico”.

Las autoridades destacaron que la Coordinación Nacional de Protección Civil está en coordinación con el gobierno de Querétaro para la búsqueda de la fuente y la implementación de medidas preventivas.

Enseguida, recomendaron a la población de las entidades involucradas que, en caso de localizar la fuente, no haga manipulación alguna de ella ni permanezca cerca. De hecho, agregaron que se debe establecer un perímetro de seguridad y resguardo con un radio mínimo de cinco metros.

También recomendaron levantar un registro detallado de las personas –civiles y primeros “respondedores”– que pudieron haberse ubicado dentro del radio de seguridad, además de notificar de inmediato el hallazgo al número de emergencia 911 o proporcionar datos para su localización.

Otros teléfonos para dar información son: 01 800 111 3168; 045 (55) 9199 8799; 045 (55) 5415 2918 y 045 (55) 2729 9726 de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; así como 01 800 00 413 00 o 01(55) 5128 0000, extensiones 37807, 37811, 37810, 36428, 36429 y 37812 del Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil.