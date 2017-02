Propone el PAN menos legisladores y más financiamiento privado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PAN propuso hoy reducir el Congreso en 100 diputados federales y 32 senadores menos; aumentar a 5% el umbral de votación para mantener el registro, y pasar de 10 a 30% el financiamiento privado a los partidos políticos, con lo que se reduciría el sostenimiento de éstos, además del retiro del fuero constitucional en todos los niveles.

Marko Cortés, coordinador del PAN en San Lázaro, presentó el paquete de iniciativas en materia electoral, mismas que fueron turnadas a las comisiones unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

En su exposición, el coordinador de los panistas detalló la disminución de legisladores: “100 diputados federales menos, 60 de mayoría y 40 menos de representación proporcional (actualmente hay 300 de mayoría y 200 de representación proporcional); 32 senadores de la República menos, los de representación proporcional, para que se conserve el pacto federal y para que representen tres senadores a cada entidad federativa”.

También sostuvo que con menos legisladores el Congreso de la Unión puede ser más eficaz, ya que se “facilitarían los acuerdos y el Congreso costaría menos presupuesto público”.

Por lo que se refiere al financiamiento a los partidos, el PAN hizo una propuesta mixta: “Proponemos que 50 % del presupuesto que reciben los partidos políticos siga siendo con base en el listado nominal y que el otro 50% sea con base en la participación efectiva de los ciudadanos (esto es el número de votos obtenidos), y con eso habría un ahorro muy significativo del dinero público que se destina a los partidos políticos”.

Además, se propuso “que se incremente del 10% actual de financiamiento privado a un 30%, con el fin de que los partidos garanticen su operación pero que no les cueste a los mexicanos ni a las arcas pública”.

Los panistas también proponen una reglamentación para la reelección legislativa; hay que recordar que ya existe la reelección de diputados federales pero no se ha establecido la modalidad y sobre todo cómo se impondrán candados para que no se utilicen recursos públicos en las campañas, dijo Marko Cortés.

“Los legisladores de la siguiente legislatura, la sexagésimo cuarta, ya tiene el derecho constitucional de ser reelectos y no hemos reglamentado al respecto. Es necesario dejar claro cómo será el proceso, si deben o no pedir licencia y cómo se va a garantizar el que no se usen recursos públicos en beneficio de su reelección, es necesario dejar claro conflictos de derechos, como el de la paridad de género y el propio derecho de la reelección”.

Dentro del paquete de reforma electoral, el PAN propone que se legisle en la segunda vuelta electoral. “Es necesario, y hoy más que nunca, que el próximo presidente de la República sea electo por la mayoría de los mexicanos. Se requiere gobernar con fuerza y respaldo social y aprovechar la figura que ya tenemos aprobada de los gobiernos de coalición”.

El coordinador de los panistas comentó desde tribuna que “la segunda vuelta electoral, sin duda, va a fortalecer la legitimidad de la que hoy tanto carecemos y va a dar márgenes de gobernabilidad para tomar decisiones en beneficio de México”.

El PAN también propuso reducir la “sobrerrepresentación en el Congreso. “No queremos partidos que tengan más legisladores de lo que representa su voto en las urnas. Lo que buscamos es que se reduzca el umbral de 8% de sobrerrepresentación a 5% de lo conocido como cláusula de gobernabilidad”.

“Queremos, y más en el marco de la reelección legislativa, que es un derecho constitucional, que este Congreso represente verdaderamente la voluntad de los mexicanos y no tengamos partidos que tengan más diputados que votos obtenidos en las calles”, justificó el panista.

Por último, el PAN propuso la eliminación del fuero constitucional al presidente de la República, gobernadores, Poder Judicial y Legislativo, pues “si le queremos entrar, que nadie tenga fuero en este país”.

Se está ante una oportunidad, argumentó, de proporcionar una democracia menos costosa, más eficiente. “La petición es a construir un acuerdo que permita cambiar el modelo político”.