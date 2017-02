Trump reprocha a la prensa por filtraciones sobre Rusia pero reconoce su autenticidad

WASHINGTON (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la prensa por publicar las filtraciones que les hicieron las agencias de inteligencia de su país, sobre las conversaciones constantes de su equipo con Rusia, durante su campaña presidencial y como presidente electo, pero al mismo tiempo confirmó la autenticidad de la información.

“Las noticias falsas con sus teorías de la conspiración y su odio ciego se están volviendo locas. MSNBC y CNN no se pueden ver. Fox News es grandioso”, escribió Trump esta mañana de miércoles en su cuenta personal de Twitter.

Fue uno de una serie se mensajes en los que confirma la veracidad de lo publicado por los medios a los que prende desprestigiar.

“Esta conexión rusa no tiene sentido, es meramente un intento por encubrir los muchos errores cometidos por la campaña perdedora de Hillary Clinton.

“Mucha información de manera ilegal está siendo entregada al fracasado New York Times y Washington Post por la comunidad de los sistemas de inteligencia (¿NSA y FBI?). Igual que en Rusia”.

“La Agencia Nacional Seguridad (NSA) y el FBI… no deben interferir en nuestra política… y es una ‘Situación’ muy seria para Estados Unidos”.

“El verdadero escándalo aquí es que la información clasificada está siendo entregada de manera ilegal por nuestra comunidad de inteligencia como si fuera dulce. Eso es muy anti-estadunidense”, reprochó Trump en su cuenta de Twitter.

La reacción del presidente de Estados Unidos de atacar a la prensa, responde a los reportes publicados por los diarios The Washington Post y The New York Times antes de lo difundido por las cadenas de televisión CNN y MSNBC sobre la ilegalidad de los contactos entre los asesores de Trump con el gobierno de Rusia, antes de asumir formalmente el poder en Washington.

Al conocerse el despido del general Michael Flynn, como jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, por haber conversado con los rusos sobre la anulación de las sanciones impuestas a Rusia por el expresidente Barack Obama, el 29 de diciembre del año pasado, el Washington Post publicó que Trump fue notificado de esta ilegalidad.

Sin embargo, y de acuerdo con las fuentes de los sistemas de inteligencia que hablaron con el rotativo, el mandatario no hizo nada pese a que el pasado 26 de enero el Departamento de Justicia le notificó formalmente lo de las conversaciones telefónicas de Flynn con el gobierno ruso y le advirtió que el entonces jefe del Consejo de Seguridad Nacional podría estar sujeto a un chantaje por parte del gobierno de Vladimir Putin.

El Washington Post anotó que Trump fue informado dos semanas antes que el vicepresidente Mike Pence, sobre el caso Flynn.

La Casa Blanca, en su intento por encubrir la verdad del asunto, informó que Flynn renunció por no haberle dicho toda la verdad a Pence sobre sus pláticas con los rusos.

Este miércoles The New York Times publica a ocho columnas, que incluso cuando Trump aún era candidato, “unos tres de sus asesores” mantenían contacto permanente con los rusos y que tenían conocimiento del espionaje cibernético que patrocinó Putin en su intento por manipular el proceso electoral estadunidense.

El New York Times, que cita fuentes confidenciales, sostiene que “las agencias de inteligencia interceptaron un torrente de conversaciones telefónicas entre los asesores de Trump y los rusos”, antes de los comicios presidenciales del pasado 8 de noviembre.

Con la interceptación de las llamadas, las agencias de inteligencia de Estados Unidos intentaron determinar si en colaboración con los rusos, los asesores de Trump pretendían manipular con el espionaje cibernético, las elecciones en contra de la candidata demócrata Hillary Clinton.

“Los oficiales (de las agencias de inteligencia) entrevistados en semanas recientes dijeron que hasta ahora no hay evidencia de dicha cooperación”, señaló en su artículo el New York Times.

Sean Spicer, el vocero de la Casa Blanca, confirmó en su conferencia de prensa de este martes que Trump sí fue notificado por el Departamento de Justicia sobre las conversaciones de Flynn con los rusos para hablar de las sanciones impuestas por Obama.

Al mismo tiempo Spicer desmintió a su jefe, quien el pasado viernes 10 de febrero, a bordo del avión Air Force One, negó conocer el reporte de las conversaciones de Flynn con los rusos.