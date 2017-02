Flynn fue tratado “injustamente” por la “prensa falsa”, dice Trump después de despedirlo

WASHINGTON (apro) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy al general Michael Flynn, a quien le exigió la renuncia como Jefe del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca tras haberse revelado que habló con los rusos de la posibilidad de levantarles las sanciones que les impuso el expresidente Barack Obama.

Pese a la defensa pública que hizo de Flynn, a quien colocó como una víctima de los medios de comunicación, el mandatario estadunidense no abordó los motivos del despido de la Casa Blanca, a solo 25 días de haber iniciado su mandato.

“El general Flynn es un hombre maravilloso, creo que ha sido tratado muy, muy injustamente por la prensa, como la llamo en muchas ocasiones ‘la prensa falsa’, y que creo que es una cosa muy triste que haya sido tratado de mala manera”, declaró Trump durante la conferencia de prensa que sostuvo en la Casa Blanca con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El despido de Flynn es la primera pieza en el gran rompecabezas del escándalo con Rusia que pesa sobre la Casa Blanca.

Flynn quien se comunicó con los rusos antes de que Trump asumiera el poder, violo las leyes de Estados Unidos, tomando en cuenta que cuando llevó a cabo las conversaciones con el embajador ruso en Washington era Obama el primer mandatario.

El diario The Washington Post reveló que el 26 de enero pasado, Trump fue notificado por el Departamento de Justicia sobre las conversaciones de Flynn con los rusos. Sin embargo, el presidente no hizo algo al respecto, y no fue sino hasta la semana pasada cuando el Washington Post reportó que Flynn no informó correctamente al vicepresidente Mike Pence sobre lo que habló con el embajador ruso, que el presidente decidió despedir a su asesor de seguridad nacional.

El viernes pasado Trump negó de manera rotunda el reporte de que desde el 26 de enero de este año había sido notificado sobre las conversaciones de Flynn.

“Desde el punto de vista de los sistemas de inteligencia es un acto criminal el que se filtren –a la prensa- documentos y cosas; situación que venía ocurriendo antes de que yo gobernara, pero ahora se hace intensamente”, se quejó Trump.

Este miércoles el periódico The New York Times, publico a ocho columnas que cuando Trump era candidato presidencial, por lo menos tres de sus asesores mantuvieron una comunicación permanente con oficiales del gobierno de Vladimir Putin.

De acuerdo con conversaciones telefónicas interceptadas por los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, se podrían comprobar las conversaciones de los asesores de la campaña de Trump con los rusos.

El New York Times, que cita fuentes confidenciales, anotó que la campaña de Trump habló con los rusos sobre sus actos de espionaje cibernético

Además acotó que de acuerdo con las fuentes de los sistemas de inteligencia que entrevistó, no hay evidencias de que en las conversaciones de los asesores de la campaña de Trump con los rusos, se pusieran de acuerdo para dirigir la injerencia cibernética hacia la campaña presidencial de la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, para garantizar su derrota y la victoria del ahora primer mandatario.

En la conferencia de prensa con Netanyahu, Trump minimizó los reportes de los dos periódicos aunque indirectamente confirmó la autenticidad del contenido de sus despachos.

“La gente está tratando de encubrir la terrible derrota que tuvieron los demócratas bajo la candidatura de Clinton. Es muy, muy injusto lo que le pasó al general Flynn, la manera en que fue tratado y los papeles y documentos que han sido de manera ilegal filtrados, es injusta”, remató el presidente Trump.

Antes de su conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos criticó en su cuenta personal de Twitter a los medios de comunicación, pero nunca puso en tela de juicio la autenticidad de los reportes sobre la información publicada respecto de los contactos de los rusos con Flynn y sus asesores mientras era candidato a la presidencia.