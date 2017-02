Dan 70 años de cárcel a homicidas del medallista olímpico Noé Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diego Román Medina Martín y Gregorio Alonso Pérez Cerón fueron sentenciados a 70 años de cárcel por el homicidio del medallista olímpico, Noé Hernández.

De acuerdo con la resolución del juez, las lesiones que Medina y Pérez provocaron a Hernández el 30 de diciembre de 2012 ocasionaron que días después de que lo agredieron falleciera en su domicilio.

Además, los inculpados asesinaron a otras dos personas la misma noche.

Los hechos ocurrieron en un bar ubicado en la carretera federal México-Texcoco, en Los Reyes, municipio de La Paz, donde el medallista departía con otras personas.

El establecimiento estaba lleno cuando, según la autoridad judicial, Medina y Pérez arribaron portando armas de fuego. Tras una riña, dispararon en contra de Hernández y dos personas más, quienes murieron en el lugar.

Noé Hernández fue trasladado a un hospital en la zona de Chimalhuacán, Estado de México, donde residía.

Tras permanecer nueve días hospitalizado, el exatleta fue dado de alta.

Una semana después, el 16 de enero de 2013, comenzó a sentirse mal en su domicilio y más tarde falleció.

En ese entonces, el ayuntamiento de Chimalhuacán y la asociación civil Medallistas Olímpicos de México, que encabeza Daniel Aceves, informaron que Noé Hernández falleció de un infarto.

Cuando salió del hospital, Hernández, subcampeón olímpico en la prueba de 20 kilómetros de marcha en Sydney 2000, declaró: “Yo siento que tal vez iban por mí. No sé por qué lo presiento. El disparo fue casi casi planeado por la posición. Tiene mucho tiempo que por teléfono me hablan para amenazarme, para decirme que me van a secuestrar, que me tienen bien vigilado, miles de veces. Yo siento que o me están vigilando o de verdad fue una casualidad que me encontraron y corrieron con suerte para atacarme. O tal vez fue una confusión o fue un malentendido y me atacaron para asaltarme”.

Además de la pena carcelaria, los sentenciados deberán pagar una multa de 5 mil días de salario mínimo y 136 mil 502 pesos como reparación del daño.