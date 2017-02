De regreso al “infierno libio”

El pasado viernes 3, en Malta, los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea sentaron las bases de un acuerdo con Libia para “cortar la ruta del Mediterráneo central” por la cual arriban miles de inmigrantes provenientes de África. Dicho acuerdo –similar al que la UE firmó antes con Turquía– implica un despropósito: devolver a los migrantes a territorio libio, donde policías y traficantes violan sus derechos humanos más elementales. En los centros de detención donde los hacinan son frecuentes las torturas, los trabajos forzados, las violaciones sexuales, las desapariciones y asesinatos.

PARÍS (Proceso).- El embajador de Alemania en Níger es categórico: en Libia los centros de detención de migrantes controlados por traficantes de personas son comparables con los campos nazis de concentración.

El diplomático, quien asegura disponer de fotos y videos tomados con celulares y debidamente autentificados para corroborar sus afirmaciones, recalca que los detenidos son sometidos a todo tipo de torturas y tratos inhumanos, y que los grupos criminales suelen ejecutarlos cuando necesitan “espacio” para “recibir” a más migrantes.

El embajador pinta esta situación atroz en un cable diplomático enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que el periódico Die Welt publicó en su edición del pasado 29 de enero.

El 13 de diciembre de 2016 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión de la ONU en Libia (UNSMIL) publicaron de manera conjunta un informe de 30 páginas en el que documentan una situación generalizada de desnutrición, trabajo forzado, graves enfermedades, torturas, abusos sexuales, sobornos y desapariciones en todos los centros de detención de migrantes en Libia. Sostienen que ello ocurre tanto en los que se encuentran bajo responsabilidad de las autoridades, como en los controlados por milicias, mafias y el mismo Estado Islámico (EI).

Predicar en el desierto

Los autores del informe describen en forma cruda lo que viven los migrantes: se ven obligados a orinar y defecar en el piso de las celdas y bodegas sobrepobladas en las que están encerrados y en las que, en medio de esa hediondez, viven durante meses; muertes por desnutrición; ejecuciones de presos demasiado débiles para cumplir con los trabajos forzados que les imponen; violaciones sistemáticas de mujeres y niñas y su frecuente venta a redes de prostitución; multiplicación de fosas comunes…

Puntualizan que en numerosos casos los autores de estos crímenes son los mismos policías, militares y funcionarios de lo que queda del Estado libio, y subrayan con particular énfasis la actitud delictiva de los guardacostas de Libia que extorsionan, golpean y matan a los migrantes.

Inquietos, los expertos del ACNUDH y de la UNSMIL denuncian: “Recientemente políticos europeos empezaron a sugerir que se debería agrupar a los solicitantes de asilo en campos de migrantes en Libia y en otros países de África del Norte”.

Identifican a esos políticos:

“El 16 de septiembre de 2016, Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, dijo que la Unión Europea debería crear en Libia ‘una gigantesca ciudad para refugiados’ que funcionara como un gran centro de selección. El 6 de noviembre el ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, pidió regresar a Libia todos los barcos de migrantes interceptados o rescatados en el Mediterráneo, mientras que Thomas de Maiziere, ministro del Interior alemán, propuso devolver esas embarcaciones a los países del norte de ­África”.

Y los autores del informe advierten con firmeza: “La ONU considera que los migrantes no deben ser devueltos a Libia porque ese país no les ofrece garantías de seguridad. Es la razón por la que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) interrumpió en agosto de 2014 su programa de devolución a Libia de inmigrantes que no habían obtenido asilo en Europa.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el ACNUDH también insisten en que Libia no puede ser considerada un país seguro”.

En los últimos años Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Save the Children, entre otras numerosas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, multiplicaron también informes demoledores sobre el “infierno libio”. En vano.

Tanto la ONU como las ONG predicaron en el desierto.

Desafío a la ley y la ética

Reunidos en la Valeta, capital de Malta, el pasado viernes 3, los jefes de Estado y de gobierno europeos sentaron las bases de una futura colaboración con Libia para “cortar la ruta migratoria del Mediterráneo central” entre ese país e Italia.

Joseph Muscat, primer ministro de Malta, pequeña isla ubicada precisamente entre Libia e Italia, asumió el 1 de enero la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE), encargo que dura seis meses.

Consolidar las fronteras marítimas de la UE es su prioridad y uno de los principales objetivos de su mandato es tener con Libia un acuerdo del mismo tipo que el firmado con Turquía el 19 de marzo de 2016.

La declaración final de Malta demuestra que Muscat no tuvo mayores problemas para convencer a sus pares europeos de la urgencia de delegar a Libia la responsabilidad de bloquear los flujos migratorios hacia Italia y de hacerse cargo de los refugiados expulsados por la UE.

El documento consta de 10 puntos. Los más importantes son el quinto y el sexto.

En el quinto, los líderes europeos se comprometen a seguir participando activamente en la “estabilización de Libia” para que las autoridades del país “tengan la capacidad de controlar sus fronteras marítimas y terrestres”. Y en el sexto, sin tomar en cuenta las advertencias de la ONU y de las ONG acerca de la conducta delictiva de los guardacostas libios, los dirigentes de la UE prevén apoyarse en ellos dotándolos de todos los medios materiales necesarios para cumplir su misión al tiempo que anuncian un amplio programa de reclutamiento y capacitación de más guardacostas.

La ambición de los líderes de la UE es clara: impedir a cualquier precio que las embarcaciones de los migrantes salgan de las aguas territoriales libias, ya que el derecho internacional y europeo impide la devolución a su punto de partida de las embarcaciones interceptadas en aguas ­internacionales.

Los políticos europeos también se comprometen a ayudar económicamente –aunque “en la medida de lo posible”– a los pueblos de la costa de Libia para sustraerlos de la tentación de participar en el tráfico de personas. No precisan qué tipo de ayuda económica prevén otorgarles.

Por si eso fuera poco, los dirigentes de la UE anuncian que solicitaran la colaboración del ACNUR y de la OIM para “crear estructuras y condiciones de acogida adaptadas a las necesidades de los migrantes”, haciendo caso omiso de todas las reservas de la ONU con respecto a Libia.

Desmantelar las redes de traficantes de migrantes es parte del ambicioso plan de acción de Malta. Pero sus signatarios no explican por qué hasta ahora han fracasado y en qué basan su expectativa de éxito en un futuro cercano.

El punto 7 es breve y contundente. Anuncia que la UE desembolsará 200 millones de euros, “en un primer tiempo”, para echar a andar su programa. Apenas se enteró de ese monto, Fayez al-Sarraj, primer ministro libio, lo calificó de “muy modesto”.

Nadie sabe cómo se controlará el uso efectivo de esos fondos en el caos libio.

“Devolver los refugiados a Libia es indecente e ilegal, traiciona todos los valores consubstanciales de la UE y de sus Estados miembros”, acusa Judith Sunderland, directora adjunta para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.

Francoise Sivignon, presidenta de Médicos del Mundo, advierte por su parte: “Con ese acuerdo la UE organiza la devolución a sus perseguidores de personas que ya pasaron por terribles pruebas durante su travesía por Libia. Es un insulto a todas las leyes internacionales de protección de refugiados y migrantes”.

Escollos políticos

Además de desafiar la ética y el derecho internacional, la declaración de Malta se topa con un serio problema político.

Después de la caída de Muamar Gadafi y de su asesinato el 20 de octubre de 2011, Libia se encuentra desgarrada por enfrentamientos entre fuerzas políticas, militares, tribales, mafiosas y grupos yihadistas.

Hasta el pasado marzo el país tenía tres gobiernos. Hoy “sólo” tiene dos. El de Unión Nacional (GNA) y el provisional.

El primero es resultado de las presiones de la UE, Estados Unidos y la ONU, que sentaron a la mesa de negociación a distintas facciones libias con el propósito de “estabilizar” al país.

El GNA se instaló en Trípoli en marzo pasado. Lo encabeza al-Sarraj, un hombre de negocios a quien sus múltiples contrincantes consideran un “títere de Occidente”; controla sólo una tercera parte del país, es frágil y no da muestras de consolidarse.

El gobierno provisional, encabezado por Abdullah al-Thani, tiene su sede en la ciudad de Baida y controla todas las regiones orientales de Libia. Su hombre fuerte en realidad es el poderoso mariscal Jalifa Haftar, quien asegura tener bajo sus órdenes a un ejército de 50 mil hombres y contar con el apoyo de Moscú.

En diciembre pasado una heterogénea coalición de fuerzas fieles a al-Sarraj y de milicias autoproclamadas autónomas logró expulsar al EI de la importante ciudad de Sirte, que controlaba desde junio de 2015.

El EI, sin embargo, sigue muy activo en una franja de unos 200 kilómetros de la costa mediterránea y tiene presencia en todo el país.

Es con al-Sarraj que la UE planea negociar ese acuerdo migratorio. Aunque no descarta la posibilidad de hacerlo también con “comunidades regionales y locales libias”, sin precisar cuáles.

¿Qué alcance tendrá un acuerdo firmado por un solo actor –bastante tambaleante– del complejo y trágico juego político y militar libio? ¿Cómo garantizar la seguridad de centros de acogida de migrantes en un país incontrolable, inestable y explosivo que nunca firmó la Convención de Ginebra de 1951 sobre los refugiados ni dispone de leyes que rijan el asilo?

Estas preguntas no parecen perturbar a los líderes de la UE exclusivamente obsesionados por los 180 mil migrantes llegados a Italia desde Libia en 2016.

Sin parpadear, el inflexible De Maiziere aclaró a su llegada a Malta el viernes 3: “La idea es regresar a los migrantes a un lugar seguro, pero fuera de Europa, y decidir a partir de ese lugar quiénes entrarán a Europa. Sólo se abrirán las puertas a quienes necesitan protección”.

Le contestó Judith Sunderland: “Los líderes de la UE pueden aspirar a que Libia se convierta en un país estable y seguro donde prevalezca el estado de derecho y pueda controlar sus fronteras respetando los derechos de las personas. Sin embargo, por ahora no existe posibilidad de asilo y la situación de los inmigrantes que están allí es una afrenta a los valores humanitarios más elementales. La UE no puede lavarse las manos y desentenderse de esa realidad aportando únicamente dinero o programas de capacitación”.

El próximo 25 de marzo la UE celebrará en la capital italiana el 70 aniversario del Tratado de Roma, su acta de nacimiento. En Malta, los líderes europeos insistieron sobre la necesidad de aprovechar esa oportunidad para reafirmar su unidad, su fuerza colectiva y sus valores humanistas…