CDHNL acusa detención arbitraria de activista a manos de Fuerza Tamaulipas (Video)

NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- El Comité de Derechos Humanos de esta ciudad (CDHNL) denunció el arresto arbitrario de Martín Alvarado García, uno de sus abogados, por elementos de la policía estatal Fuerza Tamaulipas (FT), la madrugada de este jueves, cuando llegaba a su domicilio acompañado de su familia.

Aunque fue liberado dos horas después, luego de que el juez calificador determinó que no había incurrido en falta o delito, Raymundo Ramos, presidente del organismo ciudadano fronterizo, consideró la detención como una represalia a las quejas documentadas por el organismo en las últimas dos semanas, por ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura y violaciones atribuidas a elementos de FT.

Alvarado García explicó que a las 01:00 horas de este jueves llegaba del cine con su familia a su domicilio, ubicado en la cuadra 81 de la calle Mina colonia Buenavista. Sin embargo, cuando intentó estacionar la camioneta, fue rodeado por cuatro patrullas de la policía estatal.

“Uno de los agentes de Fuerza Tamaulipas se baja de la patrulla y me grita: ‘Bájate a la chingada para revisarte’. Entonces le pedí que respetara a mi familia y que no era forma de comportarse de una autoridad. Mi hija de diez años entró corriendo a la casa y afuera nos quedamos mi esposa y yo. Entonces otro de los agentes volvió a insultarme y nos hicimos de palabras. Luego le dije que no me iba a dejar intimidar por el hecho de portar uniformes y armas largas. Les dije que no les tenía miedo”, relató el afectado.

Los uniformados le tomaron fotografías a su camioneta y a él, y anotaron el número de serie para verificar si tenía reporte de robo. Pero como no encontraron irregularidades, procedieron a tomarle gráficas a su esposa y tres hijas menores que lo acompañaban, explicó Alvarado.

Cuando él hizo lo mismo, los agentes se molestaron y quien parecía ser el comandante ordenó que fuera arrestado por insultos a la autoridad. Entonces, los agentes lo esposaron y lo introdujeron en una de las patrullas para llevarlo detenido.

Según el litigante del CDHNL, en el trayecto a las oficinas de Seguridad Pública municipal lo amenazaron.

“Eres un pinche abogado de los malos, ahorita te va a llevar la chingada, te vamos a desaparecer”, le dijo uno de los agentes estatales al defensor de derechos humanos.

Al ser liberado, el médico de guardia certificó que no presentaba aliento alcohólico y que no había elementos para considerar que incurriera en una falta de respeto a la autoridad o alterar el orden público.

Raymundo Ramos señaló que el Comité ya elabora una denuncia penal contra los elementos de Fuerza Tamaulipas, pues el abogado no solamente fue víctima de una detención arbitraria, sino que estuvo en riesgo de ser objeto de una desaparición forzada.

“También queremos dejar constancia pública de responsabilizar al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por todos los actos de represalia que se pudieran presentar en el futuro por parte de los agentes estatales, tanto en la persona del abogado Martín Alvarado, como de sus familiares y el personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo”, dijo el activista.

Actualmente, el abogado Martín Alvarado García es beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mientras que Raymundo Ramos Vázquez se encuentra adscrito al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob).