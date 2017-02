Multihomicidio de menores en San Miguel de Allende: defensa pedirá peritajes especiales

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (apro).- Los defensores del velador Antonio Luna Hernández, acusado de asesinar a sus tres hijos en medio de una balacera en un salón que cuidaba, llevarán al juicio a los mejores peritos y descargarán todas las pruebas posibles para sacarlo de prisión, aseguró el abogado Rafael Heredia.

“Antonio está muy dañado todavía, tiene problemas de que sigue escuchando la balacera en la cual estuvo sin querer estar; una balacera que nadie tiene la culpa, al menos conocido. No sabemos quiénes se estaban agarrando a balazos”, dijo Heredia al salir de una audiencia del caso celebrada este jueves en el juzgado de oralidad penal de San Miguel, bajo la más estricta secrecía.

“(Antonio) físicamente está bien, pero tiene problemas… Obviamente, pónganse en su lugar, no es enchílame ésta”, expresó.

Luna Hernández fue detenido la madrugada del pasado 14 de enero en la finca que cuidaba en la salida a Dolores Hidalgo, donde estaba con su esposa Juana y sus tres hijos. Los menores murieron presuntamente cuando su padre les disparó, mientras se desataba una balacera entre presuntos sicarios y agentes ministeriales, según informó la Procuraduría de Justicia.

La audiencia, que fue solicitada por el propio defensor, se desahogó en menos de una hora con la única presencia del juez de control, los fiscales, el velador Antonio Luna y sus defensores. Afuera, en los patios de los juzgados, esperaron la esposa y los hermanos del inculpado.

Al salir, el abogado Heredia se negó a revelar el motivo por el que solicitó la celebración de la audiencia y pidió a los representantes de los medios de comunicación comprensión ante el desarrollo del proceso judicial.

“Son defensas muy privadas las que se están estructurando… Nuestra defensa es cuidadosa, sigilosa, no la podemos llevar a los medios porque tenemos contrarios en este asunto. Creo que hay intereses que no son sanos y que lo único que hacen es perjudicar a mi cliente y a su familia…”, planteó.

–¿Qué tipo de intereses o de quién?, se le preguntó.

–“No lo sé, yo lo siento… Ustedes de mala fe están aprovechando este asunto para vender periódicos, están tratando de utilizar un hecho muy difícil, muy sensible, para atraer la atención y hay muchas mentiras que yo he leído, que he escuchado y he visto. Yo no sé cuáles son las tripas del asunto pero sí me doy cuenta de que hay intereses malsanos. Yo confío en los medios de comunicación que son honestos, en los que no son honestos ni los vuelvo a leer…”, respondió el abogado.

Según Heredia, cuando tenga bien estructurada su teoría del caso, convocará a una conferencia de prensa para informar cómo se llevó el asunto y en qué concluye.

Por lo pronto, trabajará para que comiencen los dictámenes periciales que pretende sean aplicados como parte del desahogo de pruebas de la defensa del joven velador, en materia psiquiátrica y psicológica, entre otros, “con profesionales que yo conozco desde hace muchos años y son expertos”.

El abogado aseveró que hasta el momento ha podido realizar su labor sin obstáculos.

Luego, agradeció a las instancias como la propia Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial, las cuales “están colaborando, haciendo su trabajo… Estoy muy contento de que (aquí) se lleve el mejor sistema acusatorio del país”.