Manifestantes contra gasolinazo toman instalaciones de Pemex en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Ciudadanos del municipio del noroeste, en la Sierra Tarahumara, mantienen tomadas desde esta mañana las instalaciones de Pemex en la ciudad de Chihuahua, e impiden la entrada y salida de las pipas con combustible.

Mientras que cada vez incrementa el número de elementos estatales, también llegan más manifestantes de la región centro-sur y de la capital.

“Yo quisiera que el presidente Enrique Peña Nieto fuera como Trump, no en la discriminación porque el gobierno de México nos discrimina más a nosotros que lo que hace Trump, sino en que cumpliera las promesas de campaña. Peña no ha cumplido nada, sus reformas no han servido para nada”, dijo un habitante del municipio de Madera.

“Las reformas sólo han servido para amolar y reprimir al pueblo”, insistió.

Los manifestantes permanecerán en Pemex hasta mañana, cuando tienen planeado tomar las casetas de peaje, como lo acordaron en la segunda asamblea estatal contra en gasolinazo.

En el caso de Chihuahua, además de combatir el alza contra la gasolina, buscan revertir o que el gobierno estatal haga un descuento en el costo de la revalidación vehicular, y en algunas regiones que disminuyan el precio de las cuotas en las casetas de peaje.

“No nos escuchan, esperábamos que hubiera gente que de verdad nos representara, pero ahora el gobernador ya ni nos atiende. Fue Muchas veces con nosotros, con Unión Ciudadana y estábamos con él, pero ahora nada le costaba mandarnos hasta un mensaje por el medio de comunicación que tenemos, por la radio, pero ni eso”, dijo Estela Lozoya, quien viajó desde Madera a manifestarse en Pemex.

Guadalupe Rayos, otra manifestante del noroeste, recriminó la falta de atención del gobernador, Javier Corral. “Sentimos tristeza, porque ahora ni nos voltea a ver. Estamos lejos pero tenemos años abandonados”.

De manera simultánea, un grupo de El Barzón y de la Confederación Nacional deTransportistas de México (Conatram), hicieron un plantón contra el gasolinazo afuera del palacio de gobierno, donde estarán de manera indefinida.