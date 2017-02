AMLO firma acuerdo de unidad en Puebla e insiste: si Peña no denuncia a Trump ante ONU, lo haremos nosotros

PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- En un acto en el que congregó a más de 10 mil personas, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, anunció que si el Presidente Enrique Peña Nieto no se decide a interponer una denuncia ante la ONU en contra del presidente estadounidense, Donald Trump, él lo hará.

Al encabezar la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y Renacimiento de México en esta entidad, el ex candidato presidencial informó que hará una gira por las principales ciudades de Estados Unidos para reunirse con líderes de migrantes a fin de hacerles saber que “no están solos”.

“Estamos defendiendo a nuestros paisanos migrantes de esta decisión arbitraria del presidente de Estados Unidos de perseguirlos”, señaló. “Les decimos a nuestros paisanos migrantes de Puebla y de México: no están solos”.

“Si Enrique Peña no quiere enfrentar a Donald Trump, actúa de manera sumisa, si el gobierno de México no presenta, no interpone en la ONU una denuncia contra el gobierno de Estados Unidos por violación de derechos humanos y por discriminación racial, nosotros lo haremos”, aseguró.

Precisó que el próximo lunes se reunirá con migrantes en el auditorio de la escuela Benito Juárez, ubicada en la ciudad de Chicago, mientras que el 6 de marzo estará en El Paso Texas, el 7, en Phoenix, Arizona y el 13 en Nueva York, para después seguir la gira por Washington, Los Ángeles y Laredo, Texas.

En su discurso, López Obrador ofreció que de llegar a la Presidencia en 2018, la migración hacia Estados Unidos pasará a ser una “anécdota”.

“Nadie se va a ir del país, nadie va a abandonar sus comunidades por necesidad, todos los poblanos tendrán garantizado su empleo donde están sus raíces y sus culturas. Lo vamos a lograr regresando al campo”, afirmó.

El aspirante presidencial encabezó un acto que causó sorpresa, no sólo por la concentración de simpatizantes que llenaron las cuatro cuadras adyacentes a la Plaza de la Democracia en esta ciudad, sino porque además estuvieron presentes empresarios, políticos y académicos de diversas corrientes políticas.

La mayor controversia la generó Fernando Manzanilla, cuñado del exgobernador Rafael Moreno Valle, quien fue secretario general de Gobierno al inicio del sexenio que recién concluyó, y que firmó el Acuerdo Político de Unidad como “destacado empresario”, aunque su presencia generó abucheos entre los asistentes.

Igual, estuvieron en el templete otras figuras estatales que causaron sorpresa como el ex propietario del equipo de futbol Puebla, Emilio Maurer Espinosa y el empresario Alfredo Rivera, cercano al exgobernador Mario Marín Torres.

En el acto aparecieron priístas como Nancy de la Sierra, Alejandro Oaxaca y Raymundo Cuautli, además del alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, quien llegó al poder postulado por Movimiento Ciudadano, así como el senador y exgobernador, Manuel Bartlett.

Igual estuvo presente el diputado local, Julián Peña, quien en el acto confirmó su cambio de Movimiento Ciudadano a Morena; así como el empresario Alfonso Romo, Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky, presidenta del Consejo Nacional y Secretaria General de Morena.

También acudieron a firmar el Acuerdo, académicos como Eudoxio Morales y Francisco Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Miguel Reyes Hernández, de la Universidad Iberoamericana.