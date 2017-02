AMLO ofrece interceder por migrantes ante instancias internacionales

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- “Si Enrique Peña Nieto no interpone la queja por violación a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes yo mismo iré a ponerla ante los organismos internacionales”, dijo hoy Andrés Manuel López Obrador, un día antes de que empiece una gira por varias ciudades de Estados Unidos.

López Obrador estuvo este domingo en Chiapas donde hizo un llamado a todos sus seguidores a dejar atrás las diferencias políticas porque los enemigos no son los de abajo, sino los de arriba, los de la mafia del poder que han saqueado al país y se han enriquecido con ello de forma insaciable.

En entrevista al final de su mitin dijo ante miles de chiapanecos que iniciará una gira en Chicago, pero que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos, y de paso estará en Washington, donde hará un llamado para que sean respetados los derechos humanos de todos los migrantes en ese país.

Indicó que si el presidente Enrique Peña Nieto no interpone la queja ante organismos internacionales, él lo hará personalmente por violación a los derechos humanos y por discriminación racial en agravio de todos los mexicanos que viven del otro lado de la frontera.

El tabasqueño estuvo en Chiapas para firmar con otros personajes políticos locales y representantes sociales el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en Chiapas.

El excandidato presidencial llamó al pueblo de Chiapas a tener confianza porque habrá un cambio, se hará historia y el acuerdo de hoy es parte de ello, es un proceso para “unirnos y todos juntos sacar adelante Chiapas y sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra”.

Manifestó que el evento de hoy servirá para sacar al pueblo de la pobreza, la marginación, del miedo, del temor, de la incertidumbre, de la decadencia que padecen. Expresó su beneplácito que hayan firmado y asistido el acuerdo en Chiapas: indígenas, campesinos, maestros, empresarios, católicos, evangélicos y libres pensadores.

Adelantó que las llamadas reformas estructurales, fiscal, laboral, educativa y energética serán revisadas y se pondrán a consideración de los ciudadanos, “nada de que ya se impusieron, y así se van a quedar las cosas, no se va a reponer el procedimiento, lo que no hicieron estos corruptos, porque no informaron de lo que se trataba”.

Detalló que se informará a los ciudadanos sobre las cuatro reformas y una vez que se haya analizado, discutido, se termine el debate nacional, en medios de información que se abrirán con ese propósito, se consultará al pueblo y un domingo en todas las plazas públicas se instalarán urnas y ahí se definirá si el pueblo quiere que sigan las reformas o que se cancelen.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena expresó que más allá de las discrepancias y sin distinción de partidos, se necesita la unidad del pueblo de México para enfrentar a la mafia del poder.

“Tenemos que unirnos ricos y pobres, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos y libres pensadores, todos juntos para sacar a México del atolladero en el que lo han metido, para sacar a nuestro pueblo de la pobreza y la marginación, eso es lo más importante, no los cargos”, sostuvo.

Llamó a los chiapanecos a no perder el tiempo, porque no se gana nada con los cargos, porque para ocupar un cargo es relativamente fácil, con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso se obtiene un cargo, pero de qué sirve eso, nada.

Dijo que lo que inspira a Morena es luchar por la transformación de país que es lo que se necesita en estos momentos difíciles, aciagos y recordó las tres anteriores transformaciones: La Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana de 1910.

“Nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de México, porque se necesita y es justo”, dijo al comentar que la nueva transformación se basará en erradicar la corrupción en México, porque es el principal problema del país.

La corrupción no es como dice Enrique Peña Nieto que es un problema muy completo, porque parte de la cultura del pueblo de México, indicó al explicar que la corrupción está arriba y se puede terminar con este mal, porque depende de quien gobierne, si el presidente es corrupto, los gobernadores serán corruptos, pero si el presidente es honesto los gobernadores serán honestos.

Comentó que cada año, los políticos corruptos se roban el 10 por ciento del presupuesto público, es decir, 500 mil millones de pesos de los 5 billones de pesos que tiene el presupuesto, y si se evita ese robo habrá presupuesto suficiente para sacar al campo del abandono, se podrá apoya a agricultores, ganaderos, pescaderos, comerciantes.

Informó que ya se dio a conocer el nuevo libro: “2018. La Salida. Decadencia y Renacimiento de México” y ahí están los proyectos que se llevarán a cabo.

Agregó que una acción es garantizar a 2 millones 600 mil jóvenes de México estudio y trabajo, los cuales recibirán becas para estudiar y capacitarse, serán aprendices en talleres, medianas empresas, estarán con sus padres plantar un millón de hectáreas árboles maderables y frutales en el sur y sureste de México, y lo que se invertirá será 108 mil millones de pesos.

Sostuvo que si los políticos corruptos se roban 500 mil millones de pesos cada año y si se combate a la corrupción, alcanzará para apoyar a los jóvenes y para más.

Expuso que faltan 17 meses y van a tener como representante, como presidente de la República: “un paisano de todas y todos de ustedes”.

El exjefe de Gobierno señaló que aumentaron el precio de las gasolinas por el negocio que tiene la mafia del poder la compra de la gasolina en el extranjero, desde hace 40 años no se construyen una nueva refinería en México, solo hay seis refinerías y operan al 40 por ciento de su capacidad.

“Porque les conviene comprar la gasolina en el extranjero a estos corruptos, se están comprando 500 mil barriles diarios de gasolina, el 60 por ciento de lo que consumimos en el país, y ya esas seis refinerías están ya de manera perversa, deliberada, dejándolas que se conviertan en chatarra, en fierros viejos para comprar toda la gasolina en el extranjero, ese es el plan desde hace varios años”, describió.

Dijo que ahora en el colmo, Pemex ni siquiera va a ser la empresa que compre la gasolina en el extranjero, porque con la llamada reforma energética Peña entregó permisos de importación a tres grandes empresas transnacionales y por eso aumentaron el precio de las gasolinas para dejar arriba el precio y garantizarle a las compañías más utilidad, más ganancias.

“Es un insulto, una burla que en México la gasolina valga más que en Estados Unidos, allá cuesta 11 pesos el litro, aquí más de 16 pesos el litro, y el salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México”, expuso al diferenciar que mientras en Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina e Guatemala que en México, por la corrupción.

López Obrador propuso que se construirán nuevas refinerías, no se venderá petróleo crudo para comprar las gasolinas, se va a producir en México toda la gasolina que se producen, así como se producirá en el país todos los alimentos que se consumen, ya no se dependerá del extranjero, se pondrá orden, no va a transcurrir mucho tiempo.

“Una vez que se tome posesión del gobierno del democrático, en tres años, vamos a tener operando las nuevas refinerías y ya no vamos a estar vendiendo petróleo crudo, vamos a producir las gasolinas y vamos a bajar el precio de los combustibles en nuestro país”, manifestó.

Cuestionó que para qué se pelean si cuando aumentan las gasolinas, afectan a todos, se tiene que unir el pueblo, porque solo el pueblo unido y organizado se puede salvar a la nación.

Indicó que no se preocupe o piense que se les quitará el lugar, porque en Morena no se luchan por cargos, sino por ideales y principios, Morena no tiene dueño, Morena es patrimonio del pueblo de México, es un instrumento de lucha al servicio del pueblo.

“Tenemos que abrir las puertas de Morena para que mujeres y hombres de buena voluntad participen”, expresó al explicar que es necesario seguir con la organización de comités seccionales de Morena para enfrentar el truco que tienen bien ensayado los mañosos: primero empobrecen al pueblo y cuando hay elecciones entregan despensas, dinero.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chiapas, Óscar Gurría, leyó el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México:

“El 20 de noviembre de 2016, en el Congreso celebrado en la Ciudad de México, los delegados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobamos la convocatoria abierta a mujeres y hombres, pobres y ricos, a pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o libre pensadores, para luchar juntos y lograr, por la vía pacífica y legal, un cambio de régimen y hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno”.

“Llamamos a todos los mexicanos a incorporarse a la gran tarea de transformación nacional, no solo a simpatizantes y a ciudadanos independientes sino también a los militantes de otros partidos”.

“Nuestros adversarios están en las cúpulas de poder económico y político y en las burocracias corruptas de los partidos. Abajo no tenemos diferencias con nadie; el problema está arriba. En realidad, son muy pocos los que oprimen a muchos. En la base y en las clases medias hay un profundo deseo de liberación, de hacer realidad la justicia y de establecer una auténtica democracia”.

“Aun cuando antes de las elecciones presidenciales se dará a conocer el Nuevo Proyecto de Nación 2018-2024, adelantamos que la propuesta se resume en gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar lo que se ahorre para financiar el desarrollo del país”.

“Con esta nueva forma de hacer política, se logrará el bienestar material y el bienestar del alma para la felicidad de todos. Entorno a estos ideales nos cohesionaremos las fuerzas progresistas y democráticas de México”.

“Este acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México lo podrán suscribir militantes de todos los partidos políticos, miembros de organizaciones sociales y ciudadanos independientes, en las principales plazas públicas de las 32 entidades federativas de la República”.

El acuerdo fue firmado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Elena Luján Uranga y la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, así como ciudadanos, indígenas, maestros, campesinos, diputados locales y representantes de ganaderos, empresarios, entre otros.