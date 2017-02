Se unen en Reino Unido a “Un Día sin Nosotros”, campaña pro migrantes y contra el Brexit (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Negocios, universidades y ciudadanos se unieron a la campaña “Un Día sin Nosotros” en el Reino Unido, para llamar la atención sobre la contribución de los migrantes a la nación tras el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE).

Bajo el hashtag #1Daywithoutus, “Un Día sin Nosotros” es una iniciativa que lanzó el escritor Matt Carr para externar rechazo a los ataques xenofóbicos que se han reportado tras el referendo de junio pasado para abandonar la UE.

“Estamos motivados por el alarmante giro xenofóbico en la política del Reino Unido en los últimos 12 meses. Ya hemos tenido suficiente de ver a migrantes y extranjeros que son abusados o acosados en nuestras calles”, explicó.

Se estima que existen unos tres millones de europeos que viven en el Reino Unido y cuyo estatus migratorio ha quedado en la incertidumbre tras el referendo de junio en el que 52 por ciento votó a favor de salirse de la Unión Europea (UE).

Crowd forming in #cambridge for the #1DayWithoutUs rally @Cambridge_Uni @julianhuppert pic.twitter.com/Hgw5tsucLI

— Marisa Crimlis-Brown (@marisitacarmen) 20 de febrero de 2017