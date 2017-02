El IMSS revira al Bronco: Retraso de vacunación aumentó los casos de influenza

MONTERREY, NL (apro).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refutó al gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón que culpó a la institución federal del brote de influenza, que ha colocado al estado en primer lugar nacional en defunciones por la enfermedad.

Luego de conocerse que en la entidad se han registrado 49 muertes asociadas con el virus de octubre del 2016 hasta ahora, el Seguro Social aceptó que de ese total 37 ha ocurrido en sus instalaciones, aunque se desvinculó de la responsabilidad de los decesos.

Por el contrario, culpó al gobierno del Bronco de haber retrasado su programa de vacunación, razón por la que le prestó unas 40 mil dosis, de acuerdo con una entrega que fue debidamente documentada por las partes.

La delegación estatal informó que en el mismo lapso, han inmunizado a 956 mil 791 derechohabientes en campañas efectuadas en Unidades Médicas, el exterior de los estadios, centros de trabajo y escuelas, entre otros lugares.

El sábado pasado, Rodríguez Calderón señaló que el IMSS no ha explicado públicamente por qué la mayoría de los fallecimientos han ocurrido en sus instalaciones.

“Los casos que ha habido son casos que están en el Seguro Social, y yo no he visto que ustedes hayan dicho eso. Han culpado a la Secretaría de Salud y no han tocado ni con el pétalo de una rosa a la delegación del Seguro Social. La mayoría de los fallecimientos han sido en el Seguro Social, y son por razones que le deben de preguntar al delegado”, dijo.

En respuesta, el Seguro aclaró que el 70% de las defunciones ocurridas en el Instituto corresponden a personas que procedían de nosocomios privados donde inicialmente estuvieron internadas, sin haber iniciado el tratamiento farmacológico indicado del medicamento conocido como Tamiflu.

“Estos pacientes no habían sido vacunados contra este mal. Eran casos graves que fueron atendidos en nuestras unidades de cuidados intensivos. Todos los casos de defunción tenían enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión y obesidad entre otras”, explicó.

Al respecto, el instituto en la entidad señaló que los esfuerzos de los brigadistas enfatizan permanentemente en la necesidad de cubrir grupos de riesgo como los antes señalados, así como embarazadas, personal de salud y derechohabientes con alguna enfermedad crónica y estado de inmunosupresión.

“Se realizó una extensa difusión para que la gente se vacunara tanto en nuestras instalaciones como en programas de radio donde tenemos tiempos gratuitos, acudiendo personal médico capacitado para hablar de esta enfermedad”, señaló el comunicado.

Explicó que el IMSS efectúa labores de vigilancia epidemiológica de las enfermedades del tipo influenza y de infecciones respiratorias agudas en todas sus unidades médicas, mientras la Secretaría de Salud en el Estado sólo lo hace en algunos centros denominados centinelas.

Desde octubre del 206 hasta ahora se han presentado en la entidad cinco mil 362 casos sospechosos de influenza tipo H1N1, de los que 346 han sido confirmados, explicó el Instituto.

“El IMSS siempre está alerta a los temas de salud pública con campañas de salud y vacunaciones y en el caso de la influenza no ha sido la excepción”, concluye el boletín.