Red Hot Chili Peppers regresa a México en octubre    

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el lunes 27 de febrero comenzará la preventa de boletos para los conciertos que ofrecerá el conjunto de rock estadunidense Red Hot Chili Peppers en nuestro país, tocando el martes 10 de octubre en el Palacio de los Deportes capitalino, según anunció la empresa Ocesa.

Para los miembros del club de fans oficial de la agrupación angelina, el acceso a taquillas se abrirá el viernes 24 de febrero, oscilando precios entre los 450 y casi los dos mil pesos (http://redhotchilipeppers.com/community).

🇲🇽! Red Hot Chili Peppers are performing in Mexico City on October 10th. Màs: https://t.co/UipMIXNgaU

#TheGetaway pic.twitter.com/ErW9DhLM3r

— Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) 20 de febrero de 2017