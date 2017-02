Kelly y Tillerson llegarán a México el jueves 23; se reunirán con Peña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo jueves 23, los secretarios estadunidenses de Seguridad Nacional, John Kelly, y de Estado, Rex Tillerson, se reunirán con el presidente Enrique Peña Nieto para hablar sobre asuntos de seguridad fronteriza, cooperación en asuntos de seguridad y comercio, entre otros.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que los funcionarios del gabinete del presidente Donald Trump también se encontrarán con el canciller Luis Videgaray y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

De la misma forma, en los encuentros estarán los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade; de Defensa, general Salvador Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón.

El DHS agregó que “el grupo discutirá seguridad fronteriza, cooperación policial y comercio, entre otros temas”.

La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la visita buscaría “dar continuidad” al diálogo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, según lo acordado entre ambos presidentes en la conversación telefónica que tuvieron el pasado 27 de enero.

La visita de los funcionarios del gabinete de la Presidencia de Estados Unidos se dará a casi un mes del altercado diplomático que protagonizaron Peña Nieto y Trump por el tema de la asistencia del primero a territorio estadunidense.

No obstante, el mandatario mexicano se vio obligado a cancelarla, luego de que el magnate sugirió a través de su cuenta de Twitter que si los mexicanos no pagarían la construcción del muro fronterizo era mejor que el presidente mexicano no fuera.