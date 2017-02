Cambian comparecencia de Videgaray por reunión privada con la Jucopo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oposición en la Cámara de Diputados reclamó “truco semántico” para evitar que el secretario de Relacione Exteriores, Luis Videgaray no comparezca ante el pleno de la Comisión de Relaciones Exteriores y lo haga este miércoles 22 “en privado, sin prensa” y “para no rasparlo”.

Cecilia Guadalupe Soto, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, exhibió ante el pleno de San Lázaro el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que Videgaray comparezca en privado con ellos, y acusó a dicha instancia de “suplantar” las funciones de las comisiones.

Ante la sorpresa de los diputados federales que se encontraban en el pleno y cuando el presidente de la Mesa Directiva, el panista Javier Bolaños, no estaba en su lugar, la legisladora del PRD reclamó la argucia política de la Jucopo para proteger a Luis Videgaray, quien en la víspera de la vista de funcionarios federales norteamericanos al país y ante los ataques contra México por parte del gobierno de Donald Trump se reunirá “en privado” para rendir cuentas bajo la figura de “visita” a la Cámara de Diputados.

“El secretario de Relaciones Exteriores no debe comparecer ante la Jucopo debe hacerlo ante la Comisión de Relaciones Exteriores…esta labor de suplantación de funciones de la Jucopo es la tercera vez que se pretende realizar, ocurrió con la excanciller Claudia Ruiz Masieu quien no quiso reunirse con la comisión y solo lo hizo con la Jucopo y fue el mismo caso del procurador General de la República, Raúl Cervantes, quien se ha negado a comparecer ante la comisión de Seguridad Pública.

También te recomendamos Videgaray comparecerá ante el Senado para responder por acciones en EU

“Me niego como diputada federal a que las tareas de las comisiones sean suplantadas por la Jucopo (…) me preocupa que como favor se invite al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores a ese encuentro (…) ¡No, no, no. Debe comparecer Videgaray ante la comisión, no permitiremos que (la Jucopo) suplante las funciones y quiero dejar mi protesta”, dijo en forma serena y firme la legisladora del PRD, Cecilia Soto.

Incluso, demandó que se revise el procedimiento que está realizando la Jucopo.

La presidenta de la Mesa Directiva en turno, la priista Gloria Félix Niebla, respondió y evidenció su impericia política al decir que la Jucopo es “colegiada”, la preside justamente su coordinador del PRD, Francisco Martínez Nery, y a ellos es a quien se les transmitirá su reclamo.

La respuesta poco atinada de la presidenta de la Mesa Directiva y su alusión a que es el PRD quien encabeza la Jucopo generó malestar en la diputada Soto quien le respondió en forma tranquila:

“Así sea el espíritu santo el que presida la Jucopo, eso no obsta para permitir la suplantación de funciones de las comisiones”.

Todavía más, la diputada del PRD le aclaró que en la Jucopo opera el voto ponderado, es decir que la participación de cada coordinador parlamentario vale en número de votos por el número de legisladores que tiene la fracción parlamentaria, “ahí es voto ponderado y el PRI tiene la mayoría”.

Un poco más conciliadora, la diputada del PRD dijo que la Jucopo “no viola” la ley cuando invita a tomar café al secretario de Relaciones Exteriores pero que ello no debe ser utilizado para dar por sentado “una comparecencia” ante el Poder Legislativo.

“No viola la Jucopo ningún ordenamiento en que lo reciban, no es ilegal. (Lo que se reclama) es que se use para decir que no venga luego a comparecer en comisiones, -como sucedió con Claudia Ruiz Massieu y Raúl Cervantes–, espero que no sea el caso”, advirtió la perredista.

Para ese momento, a la presidenta en turno de la Mesa Directa, la conducción del pleno se le había salido de control político y apenas alcanzó a responder que en la Jucopo está el PRD y nadie votó contra la visita de Luis Videgaray en dicha instancia y no en comisiones.

En apoyo a la priista que dirigía la Mesa Directiva salió el coordinador del PVEM y aliado del PRI, Jesús Sesma, quien dijo a la perredista Cecilia Soto:

“Como miembro de la Jucopo le digo que la invitación no es ilegal; la Jucopo invitó al canciller y no hay comparecencia; antes de dar sus opiniones véalo con su coordinador”.

Alicia Barrientos de Morena y también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores respaldó a la perredista, se manifestó en contra de la suplantación de funciones de la Jucopo y atendiendo al dicho del coordinador del PVEM de que “solo es una invitación y no comparecencia”, pidió que al término de su cafecito, Videgaray “se reúna con el pleno de la Comisión de Relaciones Exteriores”.

“Se están violentando los derechos y facultades de los diputados y la Comisión de Relaciones Exteriores; y esto no depende de quién preside la Jucopo, nos están faltando al reclamo. Y videgaray debe venir a comparecer a la comisión”, asentó.

“Mande un oficio a la Jucopo haciendo dicha petición”, respondió la presidenta de la Mesa Directiva, “y que sea ella la que diga si aceptan o no”.

Aracely Damián de Morena secundó en el apoyo al PRD para luego sumarse Movimiento Ciudadano a través de Claudia Corichi.

“El gran riesgo de que acuda a la Jucopo, en privado, es que la ciudadanía no va a conocer de manera directa, y si en verdad Videgaray va a hablar, lo debe hacer con prensa. Y sí, si están suplantando”, dijo Damián.

Cecilia Soto, la legisladora perredista que exhibió la operación política para proteger a Luis Videgaray se defendió y respondió a Jesús Sesma que dejó manifiesta su impericia política:

“El coordinador del PVEM, Jesús Sesma dice que no es comparecencia; es cuestión de semántica, ‘se le invita a hablar y no a comparecer para no violar la ley orgánica’; se le puede invitar a platicar, pero ello no impide que debe venir a comparecer a la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Se le puede ‘invitar’ a la Jucopo, pero es un truco semántico; se le invita a hablar pero en realidad comparece (en privado)”, insistió Soto.

Claudia Corichi de MC lo dijo más claro:

“Es indispensable que comparezca, y sí, tiene derecho la Jucopo a invitarlo pero no para que comparezca; lo hace para evitar que se le raspe. Sí tenía obligación la excanciller Ruiz Massieu de comparecer y hoy queremos que Luis Videgaray la retome (la obligación)”, sostuvo.

El encuentro privado entre la Jucopo y Luis Videgaray, titular de Relaciones Exteriores, se tiene programado para este miércoles.