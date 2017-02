UNAM ratifica a Mazari para dirigir segundo periodo en la Facultad de Arquitectura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El arquitecto Marcos Mazari Hiriart fue designado por la Junta de Gobierno de la UNAM, para desempeñar un segundo periodo, de 2017 a 2021, como director de la Facultad de Arquitectura de dicha institución de educación superior.

Según un comunicado de la UNAM, Mazari es egresado con mención honorífica de la licenciatura en Arquitectura y de la maestría en Arquitectura y Restauración de la propia facultad que dirige, y realizó estudios de especialización en diseño ambiental en la Universidad de Aston, en Birmingham, Gran Bretaña.

El secretario general de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, le dio posesión del cargo en una ceremonia en la cual el arquitecto –con 33 años de experiencia como docente– se comprometió a “trabajar institucionalmente, con integridad y responsabilidad y sobre todo con pasión en beneficio de la facultad y de la institución”.

Fundador de la licenciatura en Arquitectura de Paisaje, cuenta con su propio despacho arquitectónico, el cual lleva su nombre y dirige desde 1996. En él “ha realizado 272 proyectos, entre condominios horizontales, casas habitación, edificios y conjuntos habitacionales, agencias automotrices, edificios de oficinas, centros comerciales, planes maestros, arquitectura interior, comercial, corporativa y residencial”.

Polémica

Mazari Hiriart formó parte el año pasado del comité de expertos que el rector Enrique Graue Wiechers conformó para dirimir la controversia ocasionada por la construcción del edificio “H” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y sus afectaciones al Espacio Escultórico, razón por la cual un grupo de artistas demandó su demolición.

En una entrevista con la crítica de arte del semanario Proceso, Blanca González Rosas, publicada el 15 de mayo de 2016, el arquitecto reconoció primero que el edificio fue un error aunque inmediatamente reculó afirmando, que no dijo que fuese un error. Expresó en todo momento su posición de evaluar varios factores, entre ellos el presupuesto público, y aspectos jurídico y social, antes de demoler el edificio.

En junio de ese año, el grupo de expertos decidió finalmente que:

“El proyecto y construcción del edificio H se realizaron respetando la normatividad internacional y la normativa universitaria, por lo que se decide no considerar la demolición parcial o total, y que cualquier acción en el edificio H deberá ser reversible, no permanente y no invasiva”.

Mazari pertenece a la Academia Nacional de Arquitectura y ha obtenido diversos reconocimientos, entre ellos, el lugar de honor en la Primera Bienal de Arquitectura de Paisaje en México, organizada por la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México y la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, por el proyecto Rescate del Río Magdalena; Profesor Meritísimo, por sus aportes al desarrollo académico y cultural de la arquitectura en Latinoamérica y el Caribe, otorgado por la ENEFA, Santo Domingo, República Dominicana, en 2016.

En 2016 representó a la UNAM en el Foro Universitario México: diversidad y desafíos, realizado en la Universidad de Arizona, en Tucson, Estados Unidos. Fue profesor invitado del seminario taller Patrimonio histórico-Cultural Iberoamericano de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, España. Actualmente imparte las asignaturas de Teoría de la arquitectura IV y Teoría de la arquitectura de paisaje en las licenciaturas de Arquitectura y Arquitectura de paisaje.