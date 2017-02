En México “estamos al borde de un abismo”: Francisco Toledo

OAXACA, Oax. (apro).- El afamado pintor Francisco Toledo manifestó que “estamos al borde de un abismo” porque a los desastres de los gobernantes hay que agregarle la expulsión de los migrantes en Estados Unidos, la devaluación, el gasolinazo y la corrupción.

Ante el bombardeo de preguntas, el artista plástico y filántropo oaxaqueño atajó:

“Estamos celebrando las lenguas maternas, no los desastres de los gobernantes. Agregue usted de los migrantes que están expulsando de Estados Unidos, la devaluación, estamos al borde de un abismo ¿no le parece?”.

Sin embargo, las preguntas sobre la problemática política del país y del estado de Oaxaca continuaron:

¿Cuál sería la calificación del gobernador?

–Yo nunca califico así. Tampoco digo ahí va un gobernador de 9.5, no hemos tenido nunca, más que puros gobernadores de 4 ó 4.5.

¿Qué calificación le daría al exgobernador Gabino Cué?

–Gabino reprobado. No se presentó al examen.

¿Y al gobernador Murat?

¿A qué Murat? ¿padre o hijo?, reviró y luego justificó que Alejandro Murat apenas está empezando.

¿Qué calificación le daría en sus primeros 100 días de gobierno?

–Cuando se hereda un desastre de administración, los primeros 100 días qué se hace más que ponerse a llorar por lo que le dejaron.

Que demuestre, creo que las intenciones son de reparar los daños, de tapar los agujeros de ver cuánto se debe.

Se dio a conocer que Murat solicitó un crédito de mil millones de pesos…

–No entiendo bien de economía. Pero son más deudas para el estado, subir los impuestos, que suba la gasolina.

¿Qué piensa del proceso de juicio político a Gabino?

–Debería ser que al término de cada administración hubiera una calificación de qué hizo y no hizo y cómo queda el estado. Que cada fin (de sexenio) hubiera por ley un estudio de lo que hizo, reprobarlo, aprobarlo o darle una medalla por cumplir con su deber.

Sobre las fallas en el distribuidor vial que presuntamente involucra al exgobernador José Murat y del gasolinazo, Toledo no quiso opinar con el argumento de que no tiene pruebas ni está bien informado.

Y respecto a la aprobación de una ley que atenta contra el medio ambiente, dijo que los diputados muchas veces votan porque tienen línea, les dicen lo que tienen que hacer, están controladas las cámaras. Se hace lo que el presidente dice.

Finalmente, de las lenguas indígenas Toledo opinó que hay instituciones o funcionarios que no entienden, como en el caso de la escuela normal bilingüe donde la gente que va a estudiar son gente bilingüe y aprende métodos de enseñanza pero no regresa a su comunidad, al contrario, los mandan a otros lugares que no hablan su lengua.

Entonces, dijo, “no tiene sentido crear maestros que no enseñen en su comunidad, es malgastar dinero, es hacer algo que no sirve de nada”.