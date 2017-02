“El Carrete” opera con la complicidad de las autoridades: Sicilia

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aseguró que la actividad de Santiago Mazari Miranda o Hernández, mejor conocido como El Carrete, presunto líder del grupo criminal Los Rojos, no sería posible sin la anuencia o complicidad de las autoridades.

En entrevista, el activista advirtió que es necesario que el Estado deje de proteger delincuentes: Jesús Alberto “Capella (Ibarra, comisionado de Seguridad Pública de Morelos) puede seguir rompiéndose la madre, peleándose pues, con los gatilleros, pero no resuelve el problema. Al contrario, aumenta el problema. El tema es que sí siguen protegiendo desde el Estado a los criminales. Ya lo vimos cuando mataron a los jóvenes (estudiantes universitarios) de Jojutla (en noviembre pasado), a uno de los que agarraron lo soltaron a pesar de que ya lo habían metido antes a la cárcel”.

Y cuestionó: “¿Quién está protegiendo al Carrete? Esa es la gran pregunta, porque El Carrete no puede operar de esa manera si no está protegido por redes muy agudas y profundas y muy sucias dentro de la estructura el Estado”, sostuvo el poeta y defensor de los derechos de las víctimas de la delincuencia.

La víspera, varias narcomantas aparecieron en distintos municipios de la entidad, firmadas por El señor de los Caballos, mote que gusta utilizar El Carrete, en las que se dirigía directamente a Capella Ibarra y lo acusaba de haber recibido hasta 50 mil pesos mensuales para garantizar protección a varios grupos delincuenciales.

El mensaje completo señala: “Jesús Alberto Capella, mira puto Secretario de Seguridad Publica, yo no necesito pedir favores pendejo, yo te voy a poner en tu puta madre si sigues chingando y para que sepas puto, tengo gente en Guerrero y Morelos, en todas partes, para que no andes averiguando. Le mordiste la mano al que te dio de tragar ojete, que ya no te acuerdas que te mandaba los tenis nuevos para ti y t gente y los boletos de avión pendejo, y los 50 mil para tus castos, verga y no te iba a regalar una camioneta del año para tu vieja, quieres que diga nombres y detalles hijo de tu puta madre culero, deja de proteger a los secuestradores y roba gasolina verga, y ya deja en paz a mi estado pendejo”.

El largo mensaje impreso con máquina en lonas plásticas continúa: “Aquí el que a puesto orden y limpia soy yo verga, no tu pendejo, te quieres pasar de culo hijo de tu puta madre, pásate de verga con mi gente que también tienes pinche razón y no me iba a dejar que me agarraran, pero el día que me agarren, ponte a hacer ejercicio porque nos sacaremos un tiro hijo de tu puta madre vendido, eres una puta lacra, el verga desde hoy hijo de tu puta madre, voy a ver con las amistades a ver si cierto que te están apoyando para ver en que puto cartel estas trabajando. Ya me hartaste pero hijo de tu puta madre panzón de mierda, ya en lo que isiste pendejo, no te acuerdas que hablabas conmigo, que pinche mallate te volviste pendejo, deja de amargar y torturar pendejo porque los chapos le van a matar a la familia, los chapos son mis hijos de la verga. Ate: El Señor de Los Caballos”.

En respuesta, Alberto Capella Ibarra difundió un video en redes sociales para asegurar que desde el 2015 se han detenido a 112 integrantes del grupo criminal conocido como Los Rojos: “El día de hoy quiero pedir nuevamente su colaboración y dando contestación a esas amenazas (de la manta, sin aludir directamente) para localizar a este sujeto, a Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, o como se denomina el día de hoy El Señor de los Caballos”.

Según el jefe policiaco: “Este es el personaje que más daño le ha generado a Morelos a través de secuestros, extorsiones y homicidios, esa es la presunción que se ha generado por parte de las autoridades federales y particularmente la nuestra, no vamos a descansar hasta detener a este personaje”. Luego, el policía solicitó de nuevo la ayuda de la gente para “que sea él el que tenga miedo de salir a las calles a cualquier centro público, a cualquier restaurante, porque cualquier ciudadano lo puede señalar y lo puede reconocer”.

En este sentido, Javier Sicilia afirmó que Capella Ibarra puede seguir “agarrándose a golpes con los delincuentes, pero esto no se resolverá si no corta la protección del Estado”. Porque “el tema de la violencia va más allá del comisionado de Seguridad, va más allá de Capella Ibarra”.

“Yo tengo una tesis, la protección a los criminales que están usando el Estado para hacer crímenes, y la prueba más clara la tenemos con (Rodrigo) Dorantes (exfiscal de Morelos), que hizo las fosas de Tetelcingo y que entró en conflicto con Capella, mientras no se toque ahí y se castigue a esos (criminales), Capella estará, como se lo dije alguna vez, rompiéndose la madre, peleándose pues con los gatilleros, que eso no resuelve el problema, más bien, al contrario, aumenta el problema”, concluyó.