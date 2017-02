En narcomantas acusan a comisionado de Seguridad de Jalisco de recibir dinero del CJNG

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Al menos cinco narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), fueron colocadas en diferentes puntos de la ciudad, en las que acusan al comisionado de Seguridad Pública de la Fiscalía General, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, de recibir dinero y de incumplir.

Cuatro de las mantas fueron colocadas en el municipio de Zapopan: en la avenida López Mateos a la altura de Las Águilas, en Periférico y Mariano Otero, así como en Belenes y en el puente de las Fuentes. Mientras que en Tlajomulco en el punto conocido como Las Cuates, se colocó otra.

En una de las mantas colocada por López Mateos se lee: “Raúl Alejandro Velázquez Ruiz. Sigues mamando y ahora quieres más dinero, te pasas de verga y puto. Sigues haciendo lo que te da tu puta gana, pero con lo que te damos esta mas que suficiente culero. Nomas mira a tu pinche vieja en las redes sociales con relojes y mamada y media pero mira hijo de tu puta madre respeta lo que hablamos si no quieres que te lleve la verga junto con tu pinche vieja ratera y lucida asi que no salgas con tus mamadas y lo que te damos es mas que suficiente Puto y ponte las pilas (sic)”.

Prosigue: “quedmamos que no ibas a chingar Puto asi que no mames y cumpla con lo que hablamos de lo contrario pongase verga que le voy a tumbar a su gente por no cumplir con lo pactado perro asi que dile al puto de Almaguer (titular la Fiscalía del estado) que no se pase de listo que tambien el sabe como estamos el puto ese asi que pongase verga o nos vale madre y verga para los dos putos (sic)”.

Las mantas fueron removidas y remitidas a una agencia ministerial. La Fiscalía General no ha emitido postura al respecto.

No es la primera vez que se colocan narcomantas señalando a Velázquez Ruiz. A finales de diciembre se colgó una en que se señalaba al comisionado de seguridad pública de “agarrar feria” al Cártel de Sinaloa. Le advertían que se debía alinear y cumplir al CJNG puesto que ya había recibido dinero de su parte.