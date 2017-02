Sobre corrupción de Duarte y el discurso de Ochoa

Señor director.-

Sobre la nota publicada este martes 21 en el portal del semanario Proceso, que usted dirige, titulada: Corrupción de Javier Duarte nunca manchará al PRI: Ochoa Reza me permito hacer las siguientes precisiones.

La cabeza que dieron a la nota, está sacada de contexto. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, nunca hizo una aseveración como la que se reporta.

La cita textual del discurso dice: “en términos políticos, nunca permitiré que esa corrupción manche a nuestro partido”.

Le comparto el extracto completo del discurso donde claramente se lee que nunca se refiere de manera directa con esa expresión a Javier Duarte.

“Yo toco madera porque no me quisiera nunca imaginar que mi hija Sofía María, mi hijita, se enferme y yo la lleve a un hospital y resulte que tiempo después me entere que el medicamento que no la alivió fue producto de que estaba vencido o que estuvo alterado por el enriquecimiento ilícito de un funcionario público.

“Como padre de familia no lo puedo aceptar, no podría permitir que una hija fuera afectada por la sinvergüenzada de un corrupto.

“Y por esa razón, porque no acepto en términos éticos que algo pase, en términos políticos nunca permitiré que esa corrupción manche a nuestro partido.

“Y por eso exijo a las autoridades federales correspondientes a que se cumplan las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte y los funcionarios relacionados con actos de esa naturaleza, que no tiene nombre y que se cumpla puntualmente el Estado de Derecho en nuestro país”.

Debido a lo anterior solicito se modifique la cabeza de su nota, a fin de que no se distorsione la información. La redacción actual se lee como una aseveración del presidente del partido que nunca fue hecha y por tanto se falta a la verdad.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Jorge Alberto Pérez Zamudio

Secretario Institucional del CEN del PRI

De la Redacción:

Las citas textuales enviadas a esta redacción por el funcionario del PRI, Jorge Alberto Pérez Zamudio, sólo confirman que el título de la nota de referencia no incurre en distorsión alguna y que recoge, sin faltar a la verdad, lo expresado por el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa.