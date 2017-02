Ante diputados, Videgaray descarta un “Plan Colombia para México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No habrá un “Plan Colombia para México” ni se establecerá con los funcionario de Estados Unidos un proyecto de seguridad para nuestro país, aclaró Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, quien durante su encuentro con legisladores recibió reclamos y enérgicos llamados de la oposición.

El Plan Colombia fue implementado por Estados Unidos en la década de los noventa y consistió en enviar dinero y agentes al país latinoamericano en la lucha contra el narcotráfico.

Participante del encuentro, el diputado Vidal Llerenas, de Morena, detalló que el PAN fue “duro” en sus comentarios, y PRD y MC firmes en el reclamo de que se requiere mayor contundencia en la defensa de los migrantes y el rechazo total al “muro” de Donald Trump.

Detalló que debido al tiempo no pudo formular una pregunta que “ya en corto” se la hizo a Videgaray Caso: “¿Por qué se reunirán el secretario de Estado y el Seguridad Interior de Estados Unidos con los titulares de Sedena y Marina?, ¿acaso hablarán de seguridad interior de México?”.

“Se lo pregunté y Videgaray me aclaró que los titulares de las Fuerzas Armadas estarán en el encuentro con los funcionarios norteamericanos porque uno de ellos es su amigo”, pero el canciller dijo que no se discutirá nada relacionado con seguridad interna de nuestro país.

En el tema de la lucha contra el narco, el diputado perredista Agustín Basave preguntó al canciller si la cooperación entre ambas naciones proseguirá, a lo que Videgaray respondió que el tema de la entrada ilegal de armas desde Estados Unidos y el consumo de drogas serán abordados con los funcionarios norteamericanos.

“Y cuando le pregunté sobre la participación de dos mandos militares mexicanos, como lo son el general secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y el almirante y titular de Marina Vidal Francisco Soberón, sobre si se abordarán temas de seguridad interior de México, el canciller me respondió que no se discutirá ese tema, pero que tampoco habrá un Plan Colombia para nosotros, pues eso no lo permitirá el gobierno”, reveló Basave.

Respecto de los organismos internacionales a los que se recurrirá para denunciar la política antiinmigrante de Trump, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Videgaray aclaró a los diputados que ello ocurrirá sólo en los casos “en que se violente el debido proceso o se trate a un mexicano sin la presencia del cónsul mexicano, es decir, será en casos muy específicos, como los que dijo ya están sucediendo. Pero que el tema no se llevará a la ONU sólo por los decretos que ha firmado Donald Trump”.

Por lo que sí acudirá al gobierno a denunciar ante la ONU, sostuvo el canciller según la versión del diputado Vidal Llerenas, es por la pretendida construcción del muro fronterizo y los dichos del presidente Trump de que México pagará esa obra. “Sobre todo se dirá que en materia ambiental se generará una afectación y en el tema limítrofe, entre otros”.

Los representantes de PAN, PRD, Morena y MC cuestionaron al canciller por “las tibias” respuestas que ha dado el gobierno mexicano ante las acciones del país vecino del norte, a lo que Videgaray respondió que lo que ha buscado el gobierno de Peña es “actuar con prudencia”, y que son “gestos de buena voluntad que México ha dado”, pero que ello no implicaba “tibieza”.

Los legisladores también cuestionaron qué tan efectivo ha sido el trabajo consular para atender a los migrantes mexicanos, y Videgaray aceptó que “se han desbordado” las peticiones de atención, pero que el personal ha actuado “con prontitud y de manera profesional”.

Los legisladores además plantearon llevar a cabo una comparecencia ante el pleno de San Lázaro o la Comisión de Relaciones Exteriores, a lo que Videgaray dijo estar dispuesto en cuanto así lo acuerden los diputados.