Yunes insiste, afirma que AMLO recibía 2.5 mdp de Duarte y lo llama “vividor” del INE (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- E gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, continuó sus acusaciones contra el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que ese partido recibía 2.5 millones de pesos mensuales del prófugo exgobernador, Javier Duarte.

Además llamó “vividor” al tabasqueño al señalar que cada año recibe 400 millones de pesos del INE, y del gobierno del estado, a través del órgano electoral, 76 millones de pesos.

Yunes Linares afirmó que López Obrador está “preocupado” por los documentos hallados en la bodega de Duarte en Córdoba, y que puedan involucrar al exgobernador con Morena.

A través de un video publicado en Facebook respondió al reto lanzado por López Obrador por la misma vía, en el que afirmó que si el actual gobernador veracruzano le demostraba que recibía dinero de Duarte, renunciaría a la política pero si no lo hacía, él debería renunciar a la gubernatura.

Yunes Linares sostuvo que López Obrador y Morena recibían 2.5 millones de pesos mensuales de Duarte ante la amenaza de dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos cerrando las válvulas de la presa Yuribia.

“Te refresco la memoria también de lo que hiciste en la campaña de 2016. Te pusiste de acuerdo con Duarte a través de Gabriel Deantes, operador financiero de Duarte y que hoy está acusado penalmente, para recibir dinero, y Deantes lo señaló por ahí, está una grabación que vamos a subir en un rato más.

“Por qué nunca has pedido castigo para Duarte, por qué nunca has actuado, por qué nunca has denunciado”, inquirió al tabasqueño a quien llamó “vividor” y si renuncia “le haría un gran bien a México”.

“Este vividor recibe del Gobierno Federal, a través del INE, 400 millones de pesos cada año, más de un millón de pesos cada día; y del gobierno del estado, a través del órgano electoral, 76 millones de pesos, casi 500 millones de pesos es lo que gasta este individuo haciendo recorridos para difamar a quien se le ocurre”, dijo Yunes Linares en referencia a las prerrogativas que recibe Morena y todos los partidos del INE.