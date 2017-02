La “fortuna cabalística” de Marco Julio Linares, nuevo director del CCC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sinnúmero de directores, cinefotógrafos, sonidistas y guionistas han estudiado o impartido clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Secretaría de Cultura, como Rodrigo Prieto, ahora nominado al Óscar por Mejor Fotografía en Silence, de Martin Scorsese.

El pasado 20 de enero, Marco Julio Linares Quintero –egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y con estudios en medios de comunicación y cine por la Universidad de Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos– fue nombrado director del CCC, fundado en 1975.

En entrevista con apro asegura que esta institución de cine “enfrenta nuevos retos ante las tecnologías emergentes, la innovación en los lenguajes narrativos y el universo de las imágenes en movimiento”.

El exdirector de los Estudio Churubusco (1985-1990) se manifiesta preocupado:

“La industria del cine, revolucionada por los cambios tecnológicos y los mercados globalizados, exige a los creadores formas imaginativas de abordar los contenidos y atender las demandas de un público cada vez más diversificado y fragmentado y al mismo tiempo, homogéneo.

“Para formar cineastas a la altura de su tiempo, es necesario que el CCC continué innovado, proponiendo fórmulas, opciones, programas, rutas que promuevan la creación y el compromiso de los futuros artistas audiovisuales”.

Sin embargo, el presupuesto del CCC, la única escuela de cine del gobierno, se redujo este año cuando le asignaron 30 millones 842 mil 689 pesos. Mientras que en 2016 tuvo 42 millones 74 mil 115 pesos; es decir, le eliminaron 11 millones 231 mil 426, equivalente a 27%.

–¿Qué opina del recorte de más de 11 millones de pesos al CCC?, se le pregunta a Linares, quien hasta su designación al frente de esta escuela era el coordinador ejecutivo del Eficine 189, en el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

–Sé que es una gran preocupación de los comunicadores hablar del recorte y sí es importante atenderlo. En ese sentido estamos trabajando en ello. Mi propuesta, cuando me invitaron a ser parte de la terna para ser director, implica una serie de alternativas de vinculación. Es decir, mi posición en este instante es ser vinculante.

El director del Centro explica: “Es muy fácil, el CCC es parte de una instancia grupal que se llama Centro Nacional de las Artes, en donde se conforman todas las escuelas de arte apoyadas por el gobierno federal. Yo sugiero enlazarnos con todas las escuelas de aquí. Si necesitamos actores, hay que integrar a los que estudian en la Escuela Nacional de Arte Teatral, en fin”.

Según su plan, ese enlace ayudará “primero a compartir la experiencia, es decir, yo parto de una premisa fundamental que es que el cine al ser el séptimo arte, es el último arte inventado por la humanidad. Así está concebido en la cultura occidental y así quiero yo conceptualizarlo también.

“Entonces el cine hereda un poco del teatro, tal vez de la danza, un poco menos en la música, etcétera. El cine es un arte colectivo y por eso todos los que participamos al crear una película aportamos algo creativo y artístico. Así que, el CCC, al estar inmerso en el Centro Nacional de las Artes, puede trabajar las propuestas cinematográficas con las demás escuelas”, explica Linares Quintero.

De 2009 a abril de 2016, las producciones del CCC participaron en mil 789 festivales y muestras nacionales e internacionales. Además, sólo dos mexicanos han recibido la Palma de Oro en la historia del Festival de Cannes, ambas en la categoría de Cortometraje: Carlos Carrera con El héroe en 1994 y Elisa Miller con Ver llover en 2007, quienes estudiaron en el CCC.

Dos producciones mexicanas han sido nominadas en la categoría de cortometraje documental del Premio Óscar: en 1971, la producción independiente Centinelas del silencio, de Robert Amram y en 2015, La parka, de Gabriel Serra, producida por el CCC.

A lo largo de 2011 y 2012, la ópera prima El lugar más pequeño, de Tatiana Huezo, también egresada del CCC, recibió 47 reconocimientos y se convirtió en una de las películas mexicanas más premiadas del país.

Vínculo con el CUEC

Marco JulioLinares Quintero asegura que al frente del CCC buscará un vínculo directo con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM y adelanta que ya habló con su directora, María del Carmen de Lara.

–¿Cómo será esta alianza con el CUEC?

–¿Por qué razón lo hacemos? Porque de alguna manera tenemos programas de estudio semejantes, aunque los objetivos en el CUEC tienen una razón de ser universitaria por toda la propedéutica que tiene para que llegues al CUEC. Entonces, ¡vamos a trabajar juntos!, ¡si tenemos posibilidades!

De acuerdo con el cineasta, a partir de su relación con productores de la industria cinematográfica, ha conversado con varios para contar con su apoyo hacia el CCC. “Todos me han dicho que sí”, resalta.

Enseguida, destaca: “Un concepto que le aprendí a José Martí, desgraciadamente no muy joven, es: ‘Hacer es la mejor manera de decir’. Entonces, no vendo palabras, no vendo futuro, vamos a atacar el presente con lo que hay”.

–¿Y los alumnos del CCC están dispuestos a colaborar con el CUEC y otros productores?

-Sí. He visitado a los estudiantes, no quiero hacer un asambleísmo gigante porque se diluyen los conceptos, ya que cada grupo tiene sus problemas. Primero hay que darles la confianza de que podemos hacer las cosas y segundo, repito, no vendo futuro, comparto mi entusiasmo, comparto mi pasión, comparto lo que he aprendido a lo largo de más de 40 años de maestro.

¿A qué vine?, se pregunta Linares y él mismo lanza su respuesta: “A sumar y a sembrar otras semillas. Henner Hofmann, el anterior director del CCC, dejó una rama sólida de fotografía. Ahora vamos a darle esa solidez a todo lo demás, al guión, la dirección, la producción, al sonido, etcétera, porque todo está implícito en todos los programas de estudio”.

Y sobre la reducción del presupuesto, responde: “Con ese presupuesto más lo que se acumule, como dice Pronósticos, vamos a hacer que los muchachos realicen cine, pero lo más importante del cine y de esta escuela, es que la imaginación y la creatividad que trae cada uno se les enriquezca en el camino. Y parte de ello es hacer lo más que se pueda con lo que se tenga.”

“Fortuna cabalística”

–Siempre se dice que con la imaginación y la creatividad se puede todo, pero se necesita dinero porque es una industria muy cara…

–Yo participé en la primer ópera prima que aquí se hizo, El secreto de Romelia, de Busi Corés, y decían: “¡Es que esa película salió baratísima!’ Costó, creo que 150 mil ó 250 mil dólares. No, con eso se contó. Una película es igual de cara hecha aquí y afuera, pero aquí hay equipo, especialistas en el trabajo de fotografía, guión, que si lo cuantificamos aunque no lo paguemos, cuesta igual que cualquier película de afuera. Sí son caras. La facilidad de la escuela es que todo está aquí, la mayoría de las cosas está aquí, tenemos equipo.

Optimista y seguro, agrega: “Soy el séptimo director del CCC, esa es una fortuna cabalística. Hubo seis directores antes que yo, empezando por don Carlos Velo, y ellos fueron poniendo un escalón para subir a lo que sigue. He sido 20 años maestro aquí. Entonces no soy ajeno a los problemas de la escuela”.

Para él, una de las grandes fortalezas del CCC, es que sus maestros son “ejecutantes, no son de oídos; es decir, los maestros de guión son guionistas, los maestros de dirección son directores o directoras, los maestros de fotografía son fotógrafos o fotógrafas. Todo eso te permite que el conocimiento se multiplique”.

El nuevo director del CCC se refiere a las nuevas plataformas tecnológicas para mostrar las historias y los diferentes conceptos para narra los relatos:

“Se puede contar la historia como quieras, pero si no tienes la mínima noción de los que es la estructura dramática, la vas a contar como la cuentan en tu pueblo y para tu pueblo es válida, pero no para el universo. Tenemos que atender lo que está establecido como estructura dramática en el mundo. Tenemos que saber estructurar”.

Respecto a estar a la vanguardia de la tecnología, dice, lo estamos contemplando, aunque reconoce que no es fácil pues ajustar o corregir un plan de estudios requiere de tiempo.

Marco Julio Linares informa que hay 180 alumnos en los tres cursos principales: licenciatura en cinematografía, el curso de guión cinematográfico y el curso de producción cinematográfica y audiovisual.

Y destaca:

“El año pasado se realizaron 21 cursos de extensión académica y se atendieron a 434 alumnos en 11 ciudades. O sea, si sale el CCC, incluyendo el curso de niños que es en verano”.

Al seguir con los números, explica que hay algunos alumnos becados, pero en el CCC el estudiante paga 19 mil 150 pesos “en todo el año, incluyendo la inscripción y las mensualidades”.

Entre los directores de ficción egresados del CCC se encuentran Carlos Carrera, Ignacio Ortiz, Yulene Olaizola, Rubén Imaz, Matias Meyer, Iria Gómez , Gabriel Mariño, Alejandro Gerber, Michel Lipkes, Natalia Beristain, Elisa Miller, Michael Rowe, Francisco Vargas, Rodrigo Plá y David Pablos.

Los documentalistas que de aquí surgieron son Everardo González, Juan Carlos Rulfo, José Antonio Cordero, Eugenio Polgovsky, entre otros. Y los guionistas son Gibran Ramírez Portela, Patricio Saiz, Edgar San Juan y Marina Stavenhagen, entro otros.