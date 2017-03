“Sép7imo Día”, tributo a Soda Stereo por el Cirque du Soleil

El próximo 9 de marzo, artistas del Cirque du Soleil estrenarán en Buenos Aires un espectáculo de rock muy esperado en América Latina. Después de Argentina, el show con onirismos de ciencia-ficción Sép7timo Día llegará a Perú, Chile, Colombia y México para júbilo de los fans de la mítica banda Soda Stereo, en homenaje a la rola homónima escrita en 1990 por quien fuera su voz y guitarra líder Gustavo Cerati (1959-2014). Proceso charló con Michel Laprise, director creativo de dicha aventura en el cuartel del Circo del Sol.

MONTREAL, Canadá (Proceso).- Uno de los centros de creación artística más reputados del orbe está ubicado al norte de esta ciudad.

Es un laboratorio de guiones, malabarismos, luces, sonido, coreografías y vestuario, donde se cocinan espectáculos que han dejado boquiabiertos a millones de espectadores en una larga lista de países. Desde hace varios meses, un arsenal de temas rockeros con acento argentino ha sonado por algunos de sus pasillos.

“Muchas personas en América Latina me han confesado que las canciones de Soda Stereo son la banda sonora de sus vidas. Para mí es fundamental reflejar el amor de los fans de Soda y también reconocer la genialidad de Gustavo Cerati. Será una celebración muy potente”, comenta a Proceso Michel Laprise, director creativo de Sép7imo Día, en las instalaciones del Cirque du Soleil.

La empresa canadiense ha dedicado tres shows en sus 33 años de existencia a la esfera musical: Love, One y Viva Elvis (homenajes a The Beatles, Michael Jackson y Elvis Presley, respectivamente), prueba de un exquisito maridaje entre el universo del circo sin animales y la música popular. Sép7imo Día seguirá la misma ruta. No es poca cosa tener como materia prima la obra de Soda Stereo, la banda latinoamericana de rock más famosa de todos los tiempos.

Vientos del sur

Laprise conoce el compromiso que significa crear y coordinar espectáculos del más alto nivel.

Egresado de la Escuela Nacional de Teatro de Montreal y con estudios en la Academia Real de Londres, al igual que en la Escuela Internacional del Actor Cómico de Reggio Emilia (Italia), este oriundo de la ciudad de Quebec escribió y dirigió diversas piezas teatrales en Canadá. Fue contratado posteriormente por el Cirque du Soleil como buscador de talentos y productor de eventos especiales.

También el espectáculo Kurios de dicha institución salió de su mente. Igualmente, se encargó de puestas en escena para el concurso de Eurovisión y fungió como director artístico de la gira MDNA, una de las más exitosas de Madonna. Laprise bromea y exhibe con marcado entusiasmo su pasión por la música de Gustavo Cerati, Héctor Zeta Bosio y Charly Alberti. De acuerdo al diario bonaerense La Nación, después de la gira del regreso de Soda Stereo en 2007, Daniel Kon (manager de la banda), Diego Sáenz (encargado durante años de la producción del trío rockero) y Roberto Costa (fundador de PopArt Music) pensaron en cuál sería el próximo paso.

Recibieron distintas ofertas –películas, miniseries, obras de teatro– y luego llegó el accidente cerebrovascular de Cerati luego de un concierto en Caracas, Venezuela, en mayo del 2010 (tras permanecer en estado de coma por más de cuatro años, murió el 4 de septiembre de 2014 a causa de un paro respiratorio en la Clínica ALCLA, de Buenos Aires).

Para 2013 se preguntaron si sería posible tener un espectáculo con la calidad de los del Cirque du Soleil, y una vez que asistieron a los shows de Love y One a cargo de la compañía circense, confirmaron que ese sería el camino adecuado. Al cabo de varias negociaciones, hubo luz verde para comenzar la aventura de Sép7imo Día. Michel Laprise fungiría como el capitán de la nave.

El quebequense comenta que fue seleccionado por los dirigentes del Soleil porque saben que es una persona muy enfocada en las emociones, y evidentemente el show debe ser reflejo de lo que el grupo porteño ha hecho sentir a millones de latinoamericanos:

“Creo en el destino. Una vez al salir de una de las reuniones iniciales, me topé con un acróbata hispanohablante. Le pedí que me dijera lo primero que le viniera a la cabeza al escuchar dos palabras: Soda Stereo. Gritó de la emoción. No dejó de enviarme correos para incluirlo en el espectáculo”, cuenta Laprise entre risas.

Después, recibió una montaña de discos y videos de la banda; la devoró en poco tiempo y le encantó su sabor. Pidió ir a Buenos Aires para empaparse más del universo Soda Stereo. Visitó con Charly Alberti y Zeta Bosio los sitios que frecuentaba el grupo. Incluso se dio una vuelta por la antigua casa de los padres de Alberti, donde los músicos ensayaban en un principio cuando se llamaban Los Estereotipos, para luego adoptar su afamado nombre. También conoció a la familia de Gustavo Cerati. Laprise describe un momento de mucha emoción:

“Vi algo muy especial en los ojos de la mamá de Gustavo. Había algo muy puro, con mucho amor. Ahí supe al cien por ciento que debería crear el show.”

Los encuentros asimismo han tenido lugar con Lisa y Benito, los hijos de Cerati, y con Laura, su orgullosa hermana. Laprise se puso a escribir el guión del espectáculo. Al cabo de intensas sesiones con su equipo, presentó un avance a Kon, Sáenz y Costa. Quedaron muy satisfechos. Luego escuchó los comentarios de la familia de Cerati. Sonrieron y se mostraron bastante entusiastas. En una cena, Benito Cerati le confió que la atmósfera del show es muy parecida a la de las historias que le narraba su padre de niño para dormirlo.

Sol al planeta de Cerati

Cirque du Soleil ha pedido discreción al equipo de Sép7imo Día (cuyo subtítulo reza No descansaré) para no hacer públicos detalles del espectáculo. Sin embargo, Laprise adelanta algunos elementos:

“Los fuertes lazos entre la banda y su público me inspiraron para construir un planeta. Creamos un mundo Soda Stereo. En este planeta el tiempo es elástico. El día dura ahí 22 horas, aunque a veces más porque la gente quiere seguir festejando. En el séptimo día de la creación, Dios hizo una pausa; pero no es el caso de Soda Stereo. Por eso Cerati dice: ‘No descansaré’ en una parte de su famosa canción (grabada para el quinto álbum de la agrupación para Sony Music, Canción Animal, //www.youtube.com/watch?v=OjfZ37njIP8).”

Hay un planeta, “pero habitado por seres peculiares”, Laprise describe:

“Creamos una civilización Soda Stereo basada en su herencia, aspectos de sus videos, discos y conciertos. Hay personajes, objetos, referencias culturales. En este planeta imaginamos ríos de letras de canciones. Todo es un universo muy onírico.”

Afirma que incluso contrató a un antropólogo para que lo guiara en el diseño de esta festiva civilización.

¿Qué canciones sonarán en el show? Laprise evita los pormenores, pero calma a la fanaticada prometiendo que los grandes temas estarán presentes. Y comenta que Alberti, Bosio y otras personas detrás de las notas de Soda Stereo han trabajado en el estudio de Gustavo Cerati. Pensaron hacerlo en un primer momento en el de Alberti; mas Laura Cerati “fue muy generosa y les abrió las puertas de ese mágico espacio”. Laprise habla mucho de Gustavo Adrián Cerati Clark (nombre completo del rockero) desde el respeto, la admiración y la calidez. Dice que en cada momento piensa en cuál sería su opinión sobre el proyecto…

Al seguir la trayectoria de Soda Stereo, es fácil percatarse de que los cambios de estilo musical también estuvieron acompañados de modificaciones en el look de la banda. Laprise tomó nota de ello y contactó a Dominique Lemieux, quien ha diseñado los vestuarios de exitosos espectáculos del Cirque du Soleil (Saltimbanco, Ô, Alegría). Lemieux ha estado inmersa en un trabajo de motivos, colores, texturas… y cabellos: Los peinados de los miembros de Soda Stereo fueron una impronta significativa en su trayectoria.

El público ha ocupado un lugar fundamental en el desarrollo de Sép7imo Día. Laprise comenta que por primera vez en la historia de Cirque du Soleil se ha dado una intensa interacción con los fans, gracias a las redes sociales. Han abierto canales de discusión y espacios para preguntas.

“En la primera sesión en directo tuvimos más de 86 mil participantes. El show es para ellos. Nos interesa mucho su opinión”, añade.

Así, los fans cobrarán importancia en cada una de las presentaciones. Laprise adelanta que el público al ras del escenario no estará sentado, algo que no ha ocurrido aún en otros espectáculos del grupo circense. La idea es que todo se convierta en una celebración, que la energía fluya constantemente. El director creativo de Sép7imo Día adelanta que habrá algunas interacciones con los asistentes en pleno show.

La agenda de Laprise le exige acudir a una reunión con un grupo de artistas; pero antes de partir, confiesa sus canciones favoritas de Soda Stereo: “Prófugos”, “Persiana americana” y “De música ligera” (esta última la considera una joya universal). Se despide:

“Tenemos muchas ganas de ver cómo reaccionan los fans con el espectáculo. Siempre pensamos en ellos y agradecemos la confianza que nos han dado. Estaremos a la altura de su amor por Soda Stereo.”

El 9 de marzo arrancará la gira en el Luna Park de Buenos Aires. Luego Sép7imo Día se presentará en Córdoba, Lima, Santiago y Bogotá, para llegar a suelo mexicano en octubre. Hay fechas programadas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los boletos en México se pondrán a la venta en abril. La música de la banda argentina volverá entonces a sonar con poderío en varios recintos latinoamericanos, aunque esta vez fusionándose con las maravillas del Circo del Sol (ver sitio https://www.cirquedusoleil.com/es/sep7imo-dia).