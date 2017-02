La Casa Blanca niega acceso de medios críticos a conferencia con Spicer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos endureció hoy su postura contra medios críticos, como The New York Times, Los Ángeles Times y Político, a los que prohibió el acceso a una sesión informativa del portavoz presidencial, Sean Spicer.

Sólo se permitió la entrada a medios afines al gobierno o con línea conservadora como Breitbart News, Fox, One América News y el diario The Washington Times, así como a las cadenas ABC, CBS, NBC y Bloomberg.

En tanto, medios como Time y AP declinaron la invitación en solidaridad con los medios excluidos.

“Lo que la Casa Blanca hizo fue seleccionar a los medios que querían para esta sesión informativa… medios que quizá la Casa Blanca siente son más favorables. Es desafortunado”, lamentó Sarah Murray, corresponsal de CNN en la Casa Blanca.

Esa cadena televisiva informó el jueves pasado que la Casa Blanca pidió al FBI desmentir las historias de los contactos de los colaboradores del presidente Donald Trump con Rusia.

El rechazo a los periodistas se produjo sólo una hora después de que Trump renovó sus ataques contra la prensa estadounidense, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

“No estoy en contra de los medios. No estoy en contra de la prensa. No me importan los malos reportajes si me los merezco, pero estoy en contra de las noticias falsas, estoy en contra de las personas que inventan historias y fuentes”, espetó el presidente.

Ahí mismo señaló que no se debería permitir que los medios usen “fuentes” a menos que éstas acepten aparecer con sus nombres en los reportajes.