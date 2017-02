“Toda la maleantada” salió a defender a Yunes, revira López Obrador

XALAPA, Ver. (apro).- El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fustigó el que por sus roces políticos con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, “toda la maleanteada” salga en defensa del exoperador de Elba Esther Gordillo, sin embargo, reprochó que nadie diga que la Federación ya le autorizó una deuda de 7 mil 500 millones de pesos.

En su último día de gira por Veracruz, en donde encabezó mítines en Actopan, Jalcomulco y Alto Lucero, López Obrador enumeró que el expresidente, Felipe Calderón; la hoy aspirante presidencial Margarita Zavala; el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, le hayan hecho señalamientos en contra.

Salieron a defender a Yunes Linares, Calderón, su esposa, Anaya, el del PRI y una cosa que se llama FEPADE, en fin, toda la maleantada. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de febrero de 2017

En Twitter, el tabasqueño también se refirió al tema y criticó a “una cosa llamada Fepade”.

“Yo tengo una protección, tengo un escudo que me protege, ¿cuál es ese escudo?, mi honestidad. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, ¿qué me van a hacer?, nada”, indicó en su asamblea informativa.

En Jilotepec, López Obrador fustigó que Yunes Linares quiere tener control absoluto de Veracruz, que sólo se sepa “lo que le conviene” y que no se informe de que ya endeudó al estado.

Se mofó que mientras los periódicos publican que “ya encontraron una peluca que utilizaba Duarte”, Yunes maquilla la inseguridad y, en tanto, el exmandatario priista Javier Duarte de Ochoa sigue prófugo de la justicia.

“Los periódicos de México, en ocho columnas, publican que Yunes denuncia a Duarte, pero es todo un circo programado. Los medios de comunicación en Veracruz, con sus excepciones, han estado al servicio de Fidel Herrera, Javier Duarte y ahora de Miguel Ángel Yunes, pero a nivel nacional lo mismo, en los periódicos de México, hasta en el periódico Reforma, en ocho columnas, publican donde Yunes denuncia a Duarte, toda una propaganda, un circo programado”, insistió.

López Obrador recordó en Jilotepec que la clase política de México y la opinión pública se quedaron esperando las revelaciones que según el propio Yunes harían cimbrar al país, situación que nunca ocurrió.

El líder de Morena insistió en que no debatirá con Miguel Ángel Yunes como lo retó, pues corre el riesgo de perder la cartera: “¿Cómo me voy a estar juntando con él?”, expresó.

Ayer, el gobernador Yunes Linares retó al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador a “debatir” el próximo sábado en “donde él indique”, para llevarle –dijo– las pruebas de que Obrador y Morena pactaron con el gobierno del hoy prófugo de la justicia, el expriista Duarte de Ochoa.

En un video, Yunes Linares lanzó su tercera arenga en las últimas 24 horas: “Te reto López Obrador a que aprovechando que estás en Veracruz, el próximo sábado 25 de febrero a las siete de la noche, debatamos en donde tú quieras”.

El también expriista Yunes Linares insistió en que el sábado, una vez que cumpla sus compromisos de trabajo, tendrá el resto de la tarde-noche disponible para debatir con el dos veces excandidato presidencial.

Hoy, en visita por Veracruz, la esposa de Felipe Calderón y hoy aspirante presidencial, Margarita Zavala, también enfocó sus baterías en contra de López Obrador, a quien tildó de “intolerante”, “vividor” y quien –dijo– ahora se dedica a defender a Duarte.