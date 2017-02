Por respeto a JC Chávez, “Canelo” cancela apuesta de bolsas millonarias

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Por respeto a Julio César Chávez, Saúl “Canelo” Álvarez retiró la apuesta que pactó con el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., en la que el ganador se llevaría ambas bolsas millonarias de su próximo combate.

“Yo veía tus peleas (de Julio César Chávez) para aprender y lo respeto mucho, mis respetos para usted. Yo por usted, dejo aquí todo (la apuesta), por usted”, dijo el “Canelo” durante un programa de la cadena ESPN.

Lo anterior, luego que la leyenda del boxeo mexicano se manifestó en contra de dicha apuesta entre ambos pugilistas.

“Yo estoy en desacuerdo con ello (la apuesta). Hablé con mi hijo y la verdad no estoy de acuerdo. No queremos el dinero de ‘Canelo’; la verdad, no nos interesa. Nos interesa el prestigio, nos interesa la gloria, el orgullo que es lo más importante en esta pelea”, señaló Chávez.

La apuesta causó gran controversia en un programa de ESPN, donde estuvieron presentes “Canelo”, Chávez Jr. y su papá.

El miércoles pasado, ambos boxeadores habían apostado sus respectivas bolsas para su próximo combate el próximo 6 de mayo en Las Vegas.